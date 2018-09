Žiarivo biely úsmev za pár minút vám zničí sklovinu FOTO: Nebezpečná kozmetika ohrozuje Slovákov

BRATISLAVA – Slovenský trh opäť ohrozujú nebezpečné kozmetické výrobky. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej stránke. Okrem telovej kozmetiky by ste nemali používať ani bieliace pásiky na zuby od značky Crest, ktoré môžu poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.

Na nebezpečné kozmetické výrobky upozornili kontrolné orgány v Írsku, Taliansku, Spojenom kráľovstve a v Nemecku prostredníctvom rýchleho výstražného systému pre nepotravinárske výrobky (RAPEX).

Telové mlieko pre deti

Hlavný hygienik Ján Mikas upozorňuje na telové mlieko pre deti Lait de toilette Hydralant pour Bébé od francúzskej značky Pr Francoise Bedon, ktorého výrobcom je francúzska firma Label Cosmetique. Predmetný výrobok s čiarovým kódom 3 045050 086277 má obsah 1000 mililitrov a predáva sa v bielej fľaši.

Zdroj: ÚVZ SR

„Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone,“ ozrejmil hygienik s tým, že zmes je povolená len v zmývateľných výrobkoch. „Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb,“ dodal.

Krém na bielenie pokožky

Za nebezpečný bol označený aj krém na bielenie pokožky Whitening Body Cream od značky Clinic Clear, ktorý vyrába spoločnosť Dodo Cosmetics. Krajinou pôvodu je Togo a výrobok dováža írska firma Chubby. Číslo výrobnej dávky je 0004878.

Zdroj: ÚVZ SR

Výrobok obsahuje látku hydrochinón (3,01 percenta). Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Zdroj: ÚVZ SR

Kondicionér na vyrovnávanie vlasov

Výrobok na vyrovnávanie vlasov Original Smoothing Solution od značky Brazilian Blowout, ktorý vyrába anglická firma Brazilian Professionals LLC a dováža ho anglická spoločnosť DC&Associates Limited Trading As Ganesha Group, je nebezpečný, pretože obsahuje látku methylene glycol (7 percent). Hygienik vysvetlil, že látka je ekvivalentom formaldehydu vo vodnom roztoku a formaldehyd ako konzervačná látku je povolené použiť len v zmývateľných kozmetických výrobkoch.

Zdroj: ÚVZ SR

„Ďalej chýbala adresa zodpovednej osoby, chýbala informačná zložka k výrobku a pre tento výrobok nebola vypracovaná ani správa o bezpečnosti kozmetického výrobku,“ varuje Mikas.

Predmetný výrobok sa predáva v 1000-mililitrovom balení s hnedým obalom a pumpičkou. Číslo výrobnej dávky nebolo uvedené.

Farba na tetovanie

V 150-mlilitrovej farbe na tetovanie Dark sumy v čiernej fľaške od značky Panthera XP s dátumom spotreby marec 2019 bolo prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov. Výrobcom je talianska spoločnosť Yakuza ink a číslo výrobnej dávky je 90317.

Zdroj: ÚVZ SR

Pásiky na bielenie zubov

RAPEX upozornil aj na bieliace pásiky Crest Whitestrips od značky Crest, ktoré vyrába anglická spoločnosť Procter & Gamble. Za nebezpečné boli označené výrobné dávky Professional Effects, Supreme Flexfit, Gentle Routine, Glamorous White, Supreme Professional, Classic Vivid, 1 Hour Express.

Zdroj: ÚVZ SR

Vo výrobkoch bola prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka. Boli predávané cez spoločnosť Ableton Ltd & Franwood Ltd the importers & retailers na stánke www.crestwhitestrips.com.

Zdroj: ÚVZ SR

„Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (do 0,1 percenta). Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov,“ varuje úrad s tým, že obchodník uzavrel danú webovú stránku a poslal upozornenie zákazníkom e-mailom.

Zdroj: ÚVZ SR

Štátny hygienik v závere správy upozorňuje, že je možné, že vyššie uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.