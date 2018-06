Dovolenková sezóna vypukla: Tieto cesty budú pre Slovákov peklo, prinášame vám praktický zoznam

BRATISLAVA – Po piatkovom vysvedčení vypukne dovolenkový ošiaľ! Nemecký autoklub ADAC v tejto súvislosti varuje, aby sa dovolenkári na cestách vyzbrojili dávkou trpezlivosti. Zverejnil úseky, v ktorých by ľudia mali rátať s nemalým zdržaním. Na pozore by sa mali mať aj výletníci, ktorí majú tendenciu fajčiť alebo telefonovať za volantom. Astronomické pokuty v európskych krajinách vás šokujú.

Nemecký autoklub ADAC na svojej stránke upozorňuje na hustú dopravnú situáciu, ktorá môže nastať už koncom tohto týždňa za predpokladu, že ľudia sa vyberú na cesty k moru.

ADAC informuje, že najväčšie kolóny a zápchy sa budú predovšetkým tvoriť na rakúskych, chorvátskych, talianskych a slovinských cestách. No najväčšiu dávku trpezlivosti by mali mať ľudia najmä na troch diaľničných prechodoch, ktorými sú A3 Linz - Pasov, Walserberg (A8 Salzburg - Mníchov) a Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim).

Zdroj: Getty Images

Rakúsko

Veľké kolóny sa očakávajú na diaľniciach A1 West, A10 Tauern, A12 Inntal, A13 Brenner, A 14 Rheintal a A 11 Karawankenautobahn. Vodiči by mali byť trpezliví aj na rýchlostných cestách S 16 Arlbergschnellstraße a B 179 Fernpass-Route. Dovolenkári by mali brať do úvahy aj fakt, že zákaz pre nákladiaky jazdiť po nemeckých diaľniciach počas víkendov bude platiť až od soboty 7. júla.

Chorvátsko

Na ceste za Jadranom je potrebné rátať so zdržaním na diaľnici A 1 Záhreb - Zadar - Split pred Mautstellenem. Frekventované by mali byť aj pripojenie Triest - Pula a Triest – Rijeka a cesty okolo Plitvického jazera.

Taliansko

Slováci, ktorých lákajú talianskej pláže, by mali byť trpezliví najmä na diaľničných úsekoch A 22 Brenner, A 23 Villach - Udine, A 4 Verona - Benátky - Triest - hraničný prechod Dragonja (Chorvátsko). Autoklub ale zdôraznil, že zápchy sa môžu tvoriť na všetkých pobrežných diaľniciach.

Zdroj: Getty Images

Slovinsko

Na ceste do Slovinska hrozia zdržania na diaľnici A 2 Karawankentunnel - Ljubljana - Záhreb, A1 Ljubljana - Koper, úsek Spielfeld (hraničný prechod z rakúskej diaľnice Pyhrn) - Maribor - Ptuj do Macelj na chorvátskej hranici.

Štátny tajomník slovinského ministerstva vnútra Boštjan Šefic uviedol, že z bezečnostných dôvodov ako je migračná kríza a terorizmus, prebiehajú na všetkých hraničných prechodoch so Slovinskom kontroly.

Francúzsko

So zápchami treba rátať na úsekoch A36 / A39 / A7 Mühlhausen - Dole - Lyon - Orange, A9 Orange - Nimes - Montpellier - po španielske hranice a diaľnicu A8 na der Côte d`Azur z Monaka do Aix-en-Provence rovnako ako na trase na A6 Dijon – Lyon.

Vo Francúzsku by ste si mali dať pozor aj na rýchlosť, pretože od 1. júla platí, že maximálna povolená rýchlosť mimo tamojších obcí je 80 kilometrov za hodinu – v minulosti to bolo 90 kilometrov za hodinu.

Švajčiarsko

Trpezliví by mali byť vodiči na diaľniciach A 2 Luzern - Chiasso pred Gotthardtunnel, A 1 St. Gallen - Zürich – Bern a A 13 San Bernardino-Route.

Dopravné obmedzenia môžu začiatkom prázdnin nastať aj na hraničných prechodoch z Rakúska do Maďarska, Slovinska a Slovenska. Časovú rezervu by mali mať aj ľudia, ktorí budú prechádzať z Rakúska do Nemecka.

Zdroj: Getty Images

Pozor na astronomické pokuty za fajčenie v autách

Na pozore by sa mali mať na cestách fajčiari, ktorí cestujú spolu s deťmi. Väčšina európskych krajín dáva tučné pokuty (až 100 eur) za to, ak sa vo vozidle fajčí v prítomnosti osoby mladšej ako 18 rokov. Výnimkou je Grécko, ktoré je v tomto oveľa striktnejšie (až 1500 eur). Dovolenkárov vyjde poriadne draho aj cigareta v Taliansku, kde sa pokuty pohybujú od 500 do 5000 eur.

Za volantom radšej bez mobilu

Ak chcú vodiči výrazne ušetriť, nemali by brať do rúk ani mobilné telefóny. Pokuty v Chorvátsku dosahujú 70 eur a vo Francúzsku začínajú na sume 135 eur. V Rakúsku a Maďarsku začína pokuta na sume 50 eur.

Tieto krajiny povoľujú vodičom piť s mierou

Najväčšie finančné postihy sú za alkohol za volantom. Napríklad vodič pod vplyvom alkoholu by v Maďarsku zaplatil až 970 eur. No krajiny ako Francúzsko, Taliansko, Rakúsko či Švajčiarsko pokutujú až po prekročení povoleného limitu, ktorý je stanovený na 0,5 promile. Ak ho však vodiči prekročia v Taliansku, hrozí im pokuta vo výške 530 eur. V Rakúsku je to od 300 eur a v Chorvátsku 95 eur. Jedni z najprísnejších sú Švajčiari, ktorí po prekročení limitu pýtajú 520 eur.