Gašparov koniec sa zamotáva, Drucker prehovoril, čo sa deje: Tvrdé slová Kisku

BRATISLAVA - Robert Kaliňák už nie je ministrom vnútra, no Tibor Gašpar napriek tlaku verejnosti ostáva policajným prezidentom. Otázka jeho zotrvania vo funkcii je teraz v rukách Tomáša Druckera, ktorý nahradil Kaliňáka. Zmena voľby policajného prezidenta sa však odsúva a ľudia opäť vyjdú do ulíc. Drucker sa bráni, že je to stále jeho priorita.

Minister vnútra Tomáš Drucker oznámil, že zmena voľby policajného prezidenta bude jeho priorita. Rokovať o novele zákona sa malo na májovej schôdzi parlamentu, no dátum sa presunul. Drucker žiadal na rozhodnutie o osude Tibora Gašpara dni až týždne. Policajný prezident však stále ostáva vo funkcii. Prezident Andrej Kiska očakáva jeho odvolanie v najbližších dňoch. Ľudia takisto vyjdú do ulíc a budú žiadať Gašparovu hlavu. Drucker na kritiku o odkladaní zmien reagoval na Facebooku.

Postoj som nezmenil

Zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore SR sú absolútnou prioritou nového ministra vnútra Tomáša Druckera. Drucker to uviedol dnes na sociálnej sieti Facebook, kde reagoval na kritiku, že odkladá ohlásené legislatívne zmeny.

"Nezmenil som postoj. Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu," deklaruje minister. Ten však po oboznámení sa so stavom a lehotami zistil, že materiál nestihne predložiť na májovú schôdzu Národnej rady SR. "Ak bude budúci týždeň návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkového konania, tak stíhame termín rokovania NR SR na júnovú schôdzu," informoval.

Bezdôvodné odvolanie nebude možné

Drucker opäť zopakoval, že chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových pozícií v polícii a tiež definovať ich funkčné obdobia. "Toto je podstata zmeny," objasnil. Prezident Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie budú vyberaní v dvojkolovom výbere s verejným vypočutím, spresnil minister s tým, že povinnými orgánmi budú výberová komisia a tiež parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorého úlohou bude kandidátov nielen vypočuť, ale aj odporučiť najvhodnejšieho.

​

Foto: TASR/Martin Baumann

Povinné výberové konania sa budú týkať tiež policajných viceprezidentov, krajských policajných riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou. Funkčné obdobie nových policajných špičiek by malo byť päťročné. Pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov budú platiť povinné bezpečnostné previerky. Minister tiež avizoval, že bezdôvodné odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie v budúcnosti nebude možné. Dozor nad trestným stíhaním policajtov budú mať špecializované oddelenia prokurátorov v rámci všetkých krajov.

Drucker uviedol základné zmeny

- Prezident PZ a šéf inšpekcie budú vyberaní na základe 2-kolového výberu s verejným vypočutím

- Výberová komisia a výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť ako povinné orgány vo výbere (aj výbor by mal nie iba vypočuť, ale aj odporučiť kandidáta)

- Funkčné obdobie prezidenta PZ a šéfa inšpekcie bude 7 rokov bez možnosti opätovnej voľby

- Bezdôvodné odvolanie prezidenta PZ a šéfa inšpekcie nebude možné

- Špecializované oddelenia prokurátorov v rámci krajov pre dozorovanie trestných konaní trestných činov policajtov

- Povinné výberové konania viceprezidentov PZ, krajských riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou a 5-ročné funkčné obdobia

- Povinné bezpečnostné previerky pre obsadzovanie vyšších riadiacich funkcionárov

Kiska očakáva odvolanie Gašpara v najbližších dňoch

Prezident Andrej Kiska očakáva, že k odvolaniu policajného prezidenta Tibora Gašpara dôjde v najbližších dňoch. Povedal to po dnešnom stretnutí s Milošom Zemanom na Štrbskom Plese. "Pri menovaní novej vlády a pri rozhovore s ministrom vnútra som povedal, že výmena kľúčových ľudí v polícii, medzi ktorých pravdaže patrí aj policajný prezident pán Gašpar, je kľúčovou vecou k tomu, aby sme mohli naspäť začať budovať dôveru ľudí v políciu. Vláda stojí pred ťažkou úlohou, ale nemáme najmenšiu šancu túto dôveru vrátiť, pokiaľ nedokážeme v najbližších dňoch takúto nesmierne dôležitú vec pre upokojenie a získanie dôvery, ako je odstúpenie policajného prezidenta pána Gašpara," uviedol Kiska ohľadom ohlásených protestov v slovenských uliciach, na ktorých budú ľudia vo štvrtok žiadať odstúpenie policajného prezidenta Tibora Gašpara.

Výsledkom má byť nikým neovplyvňovaný policajný prezident

Pellegrini verí, že Drucker pripraví takú legislatívu, ktorá do budúcna zamedzí pochybnostiam, že na čele polície stojí človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný. Pellegrini to uviedol po výjazdovom rokovaní vlády v Prakovciach v okrese Gelnica. Premiér reagoval na podrobnosti, ktoré Drucker priblížil na sociálnej sieti.

Podľa jeho slov je s legislatívnym návrhom „v kontúrach“ oboznámený a nemá s ním problém. "Pán minister má moju plnú podporu, má voľné ruky, ja mu do prípravy legislatívy nezasahujem a verím, že pripraví takú legislatívnu úpravu, ktorá do budúcna zamedzí akýmkoľvek pochybnostiam, že by na čele polície po tom výberovom konaní stál niekto, kto je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný," uviedol.

Foto: SITA/Viktor Zamborský

Pellegrini súhlasí s Druckerovým návrhom

Výsledkom novozavedeného výberového konania bude podľa premiéra nezávislý policajný prezident, ktorého bude musieť verejnosť rešpektovať. "Myslím si, že to dá tomu ďalšiu takú mieru väčšej dôveryhodnosti a odstráni tie pochybnosti, ktoré nie vždy sú založené na pravde, ale dnes už niekedy mám pocit, že je to viac o emóciách ako o realite," doplnil s tým, že vytvára tlak na ministra vnútra, aby legislatívnu úpravu predložil čo najskôr.

"Som zástanca toho, že funkčné obdobie policajného prezidenta musí z väčšej miery presahovať volebné obdobie, aby sa teda nemohlo nejakým spôsobom vplývať na to, či konkrétne vlády si budú, alebo nebudú môcť vyberať konkrétneho policajného prezidenta, ktorý im vyhovuje," ozrejmil Pellegrini. Podľa toho je logické, že prvé volebné obdobie nového šéfa policajnej inšpekcie bude polovičné, aby sa neprekrývalo s volebným obdobím policajného prezidenta. Premiér očakáva, že bude o finálnom znení legislatívnych zmien informovaný ešte pred tým, ako ho minister pošle na pripomienkovanie. Pellegrini tiež predpokladá, že následne sa materiál dostane na Koaličnú radu, aby sa zabezpečila potrebná väčšina pre jeho schválenie v parlamente.

Ľudia opäť vyjdú do ulíc

Predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorí vo štvrtok pokračujú vo verejných zhromaždeniach, žiadajú odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii, ale aj odpolitizovanie vedenia polície. Reagujú tak na doteraz absentujúce kroky nového ministra vnútra.

Premiéra Petra Pellegriniho mrzí, že sa uskutočnia ďalšie verejné zhromaždenia s požiadavkou na odvolanie Tibora Gašpara. Túto personálnu otázku i ďalšie kroky ohľadom polície má totiž v kompetencii nový minister vnútra Drucker, na ktorého sa premiér spolieha a dáva mu „voľné ruky". Pre obnovenie dôvery verejnosti po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sú podľa iniciatívy potrebné konkrétne kroky. Ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho však nevidí jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne.