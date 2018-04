Ďalšia kauza, na Druckera sa to valí: Štátna zakázka pre spolužiaka, na ktorého prepísal dom

Ako informuje portál sme.sk, zakázku dostala Kušníriková firma KP Solutions v roku 2013. Zmluva za 60-tisíc eur zaväzovala firmu dodať analýzu projektu elektronickej peňaženky obyvateľstva, ktorej vývoj vtedy pošta ešte len plánovala.

Drucker sa k celej situácii nevyjadril a odkázal na poštu. Tá tvrdí, že firmu nevybrala prostredníctvom súťaže, ale prieskumom trhu, kde oslovila tri firmy. Ako vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej pošty Martina Macková, jediným kritériom bola najnižšia cena.

Čo zabezpečili?

Firma KP Solutions vznikla v roku 2008 a ako uvádza na svojom webe, zaoberá sa „poradenstvom, distribúciou a predajom softvérových produktov renomovaných firiem". Telekomunikačným softvérom sa začala zaoberať v roku 2012. Ako upozorňuje portál sme.sk, na konkrétnych ľudí na svojej stránke kontakt nemá, rovnako ani žiadne čísla.

V tomto prípade išlo prvú zákazu spoločnosti pre poštu. „Pre Slovenskú poštu sme zabezpečovali analytické činnosti a prípravu funkčnej špecifikácie," vysvetlil Kušnírik. Od pošty získala firma ešte jednu zakázku, taktiež za približne 60-tisíc eur, a to v januári 2017, keď už bol Drucker ministrom zdravotníctva.

Prepis domu, v ktorom Drucker stále býva

Kušnírik sa do pozornosti dostal minulý týždeň. Drucker mu totiž v polovici marca chcel predať pozemky v Chorvátskom Grobe, kde aj býva. Omylom však do kúpno-predajnej zmluvy zahrnul aj dom, v ktorom minister stále býva a platí zaň aj hypotéku. Drucker vraj problém začal riešiť ihneď, zatiaľ však bezvýsledne.

Ako upozorňuje SME, banka by za tento omyl mohla požadovať okamžité splatenie hypotéky, keďže Drucker za ňu ručí práve domom. Podľa ministra to ale nie je jeho prípad. Hovorca ministra Petar Lazarov vysvetľuje, že v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch by mala byť zrealizovaná náprava záznamom.