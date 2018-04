Matovič vytiahol ďalšie obvinenia na Druckera: Veľká výzva, minister klame!

Minister ešte v pondelok (9.4.) vysvetľoval, že spoločnosť jeho manželky Logaro, s.r.o., nadobudla pozemky v Špačinciach koncom roka 2016 za cenu 8,94 eura za štvorcový meter bez DPH. "V priebehu roka 2017 sa na týchto pozemkoch v celom území realizovali developerské práce. V procese ich realizácie o toto územie prejavila záujem iná developerska spoločnosť za kúpnu cenu 37 eur za štvorcový meter bez DPH. Celé územie, vrátane pozemkov vlastnených spoločnosťou Logaro, bolo odpredané na konci roka 2017," vysvetľoval Drucker.

Matovič však upozornil, že ak by spoločnosť Logaro mala náklady s budovaním inžinierskych sietí, musela by to mať v účtovnej závierke, ale nič také tam nie je. "Ak to v závierke nie je, porušili zákon. Alebo bolo platené keš. Alebo kto potom zaplatil tie siete?" pýtal sa Matovič.

Zároveň poukázal na to, že Logaro, ktorá tieto pozemky vlastnila rok, na nich následným predajom zarobila viac ako štvrť milióna eur. "Nemali žiadne výdavky na inžinierske siete, teda rozdiel medzi 8,90 eura za štvorcový meter a 37 eur je čistý zisk. Pozemky v Špačinciach predali za 413.000 eur a kúpili ich za 100.000. Teda za jeden rok zarobili 313.000 eur. Toto je podnikanie našich sociálnych demokratov," povedal šéf Obyčajných.

Matovič však ani Druckerom deklarovanej sume 37 eur bez DPH neverí, zdá sa mu príliš nízka. Poukázal tu na vyjadrenie starostu Špačiniec Júliusa Zemka (Smer-SD), podľa ktorého je tam cena za štvorcový meter 100 až 120 eur. Igor Matovič spochybnil aj nákup ďalších pozemkov Druckerovcami v Trnave. Minister tu uviedol, že ide o ornú pôdu, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky užívaná, a na ktorej územný plán neumožňuje žiadnu výstavbu. "Tieto boli nadobudnuté za cenu 0,85 eura za štvorcový meter, čo je pre danú lokalitu a daný stav plochy cena trhovo obvyklá," povedal minister.

Líder OĽaNO však poukázal na účtovnú závierku Logaro, kde sa píše, že firma kupovala tieto pozemky za účelom výstavby. "Ak trvajú na tom, že tieto pozemky majú trhovú hodnotu len 90 centov za štvorcový meter, dávam im verejnú ponuku, že im dám 1,80 eura za štvorcový meter. Viem, že ich potom budeme vedieť predať minimálne za 40 eur za štvorcový meter. A o rozdelení zisku tri milióny eur, ktorý z toho budeme mať, nech potom rozhodnú ľudia," dodal Matovič.

Igor Matovič ešte v pondelok vyhlásil, že Drucker a jeho manželka získali pozemky pri Trnave a v samotnom meste za desatinu ich trhovej hodnoty. Ušetriť tak mali až 1,38 milióna eur, ktoré tak skončili v ich peňaženke. Druckera vyzval, aby zverejnil všetky dokumenty k tomu, ako pozemky nadobudol. Podľa Matoviča Drucker najskôr ako šéf Slovenskej pošty podpísal s firmou Rempo viaceré dodávateľské zmluvy.

Neskôr mala jeho manželka získať od spoločnosti s rovnakými majiteľmi, ako má Rempo, pozemky pod cenu v Špačinciach a v Trnave. Šéf OĽaNO sa preto pýtal, či išlo o úplatok za to, že bol Drucker tak veľmi štedrý a zatajoval zmluvy s firmou Rempo. "Tento prípad má všetky znaky toho, že najskôr sa kamarátovi dohadzujú zákazky a ten si následne vyberá späť výhody. Druckerovci nezaplatili ani desať percent hodnoty týchto pozemkov," dodal Matovič.

Drucker Matovičove tvrdenia rezolútne odmietol a označil ich za vykonštruované obvinenia. Vyhlásil tiež, že podnikanie jeho ženy je postavené rýdzo na trhových princípoch. Drucker zároveň uistil, že jej podnikanie nie je v žiadnom prípade nijako spojiteľné s jeho pôsobením v akejkoľvek verejnej funkcii.

Ohradila sa aj firma Rempo. Matovičove slová označili majitelia a konatelia Klára Dvorecká a Stanislav Baláž za 'vyfabulované konštrukcie'. "Rempo je renomovaná, fungujúca spoločnosť, pôsobiaca na trhu desiatky rokov a voči vyfabulovaným konštrukciám a prepojeniam pána Igora Matoviča, ktoré prezentoval na dnešnej tlačovej konferencii, sa spoločnosť ostro ohradzuje a podnikne všetky právne kroky v danej veci," uviedli.