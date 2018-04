Kauza Zemanovej rakoviny: Zvrat v tomto predvolebnom obvinení, prezidentov právnik ruší súd

Brnenský politik Svatopluk Bartík v novembri minulého roku zverejnil na svojom Facebooku status, v ktorom uviedol, že prezident má rakovinu. "Má rakovinu, metastázy na viacerých miestach. Svoju diagnózu pozná už približne tri týždne, liečbu odmieta a zostáva mu tri až sedem mesiacov života," napísal.

Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček okamžite reagoval, a to naozaj útočne. "Sú to odporné klamstvá a ten, kto ich šíri, je ľudský odpad. Na S. Bartíka bude podaná žaloba a trestné oznámenie," napísal vtedy na Twitteri Ovčáček. Rovnako útočný bol aj v mailovej komunikácii. Hrad vtedy na Bartíka podal okamžite žalobu a trestné oznámenie. Právnici zároveň podali žalobu na ochranu osobnosti, Zeman požadoval kompenzáciu vo výške piatich miliónov korún. Na Bartíka zaútočil aj slovne a nazval ho sviňou.

Karta sa obrátila

V rámci trestného oznámenia už zahájili úkony v trestnom konaní. Práve vyšetrovanie trestného oznámenia je podľa právnika Hradu Marka Nespalu dôvodom, prečo by sa malo so súdnymi spormi počkať až do ukončenia policajného vyšetrovania. V žiadnom prípade však necúvajú. "Ide o procesne rozšírený postup, kedy dochádza ku kumulácii medzi civilným a trestným konaním," povedal pre denník Právo Nespala, podľa ktorého civilný spor môže trvať aj niekoľko rokov, pri trestnom je to viazané lehotou niekoľkých mesiacov.

"Trestné konanie je v týchto prípadoch o dosť jednoduchšie, my sme toho názoru, že pán Bartík niečo zverejnil a že šlo o tak zásadný zásah do práv, že to ide za hranicu civilnej právnej zodpovednosti a že je to zodpovednosť trestná," dodal právnik. Nespala zároveň zdôraznil, že v civilnom súdnom spore nie je povinnosťou prezidenta dokladať zdravotný stav, dôkazné bremeno je na Bartíkovi. "Pokiaľ pán Bartík niečo tvrdí, mal by to doložiť," uviedol ďalej Nespala.

Zeman sa cíti dobre

"On tvrdil, že má k dispozícii informácie o fatálnom stave prezidenta, tak je na ňom, aby to doložil. My máme dostatok dôkazov k tomu, aby sme obhájili svoje tvrdenia," uviedol právnik. Brnenský súd zatiaľ nerozhodol o prerušení konania, podľa portálu Aktuálně.cz sudca požadoval, aby Hrad žalobu doplnil a spresnil. Bartík sa k žiadosti Zemanovho právnika nechcel vyjadrovať.

Po špekuláciách o Zemanovom zdraví vystúpili pred novinármi aj jeho lekári. Prezident je podľa šéfa lekárskeho konzília Martina Holcáta v dobrej fyzickej a psychickej kondícii a cíti sa dobre. Spoločne s ďalšími lekármi to povedal na januárovej tlačovej konferencii. Odmietli, že by Zeman ochorel na rakovinu, otázky novinárov neboli umožnené.