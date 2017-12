Skvelá správa pre milovníkov pravej zimy: Perinbaba nás koncom týždňa zasype snehom

BRATISLAVA - Do piatkového (29.12.) rána by na Slovensku mohlo nasnežiť na viacerých miestach. V nížinách môže napadnúť desať a viac centimetrov snehu, na horách aj do 30 centimetrov. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom facebookovom profile.

Počasie na Slovensku bude podľa meteorológov od štvrtka (28.12.) ovplyvňovať zvlnený studený front od západu. Najprv sa očakáva sneženie len vo vyšších polohách. "Vo štvrtok večer bude na západe a v Žilinskom kraji snežiť približne už od výšky 400 až 500 metrov nad morom, ojedinele aj nižšie," píše SHMÚ.

Počas noci zo štvrtka na piatok by sa zrážky na západnom a strednom Slovensku, ako aj na Spiši takmer všade, vrátane nížin, mali zmeniť na sneženie, prípadne dážď so snehom. "Na východe bude nielen vo štvrtok cez deň, ale aj v noci na piatok v polohách do 700 až 800 metrov nad morom takmer všade len pršať," uvádza ďalej SHMÚ.

Očakáva sa, že na horách západného, stredného Slovenska a v oblasti Tatier spadne do piatka rána miestami do 30 centimetrov snehu. Na Podunajskej nížine to môže byť 10 až 15 centimetrov snehu. V piatok cez deň už budú takmer na celom území Slovenska zrážky len vo forme snehu, ale na väčšine územia už spadne len do päť milimetrov zrážok a zrážky budú ustávať, predpovedajú meteorológovia.