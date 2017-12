Mrazivý Silvester sa blíži: POZOR na cestách, tvorí sa poľadovica a bude fúkať

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Ste pripravení na oslavy? Vyzerá to tak, že Silvester bude na Slovensku mrazivý. Takmer na celom území sa bude tvoriť poľadovica, vodiči i ostatní by si mali preto dávať na cestách pozor. V horách platí mierne lavínové nebezpečenstvo a v niektorých oblastiach sa dvihne silnejší vietor. Na Nový rok by sa počasie malo niesť v podobnom duchu.