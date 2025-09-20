Emma Zapletalová potešila celé Slovensko: Pozrite, komu patrí srdce tejto úspešnej športovkyne!

TOKIO - Emma Zapletalová (25) je meno, ktoré včera na Slovensku mnohí vyslovovali so širokým úsmevom na tvári. Rodáčka z Nitry totiž na Majstrovstvách sveta v Tokiu získala bronzovú medailu v behu na 400 m cez prekážky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desivá nehoda v Novozámockom okrese: Mladému vodičovi sa stal osudný náraz do cisterny! Z auta ostal len šrot
DESIVÉ scény z metropoly ČR: Policajné auto sa PREVRÁTILO na bok! Pomôcť sa snažili náhodní okoloidúci
Škandál pred voľbami! Kandidát ANO nakúpil nehnuteľnosti za milióny: Všetko mu vraj dali rodičia v keši