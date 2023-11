ROZHOVOR s policajnou expertkou na analýzu drog: Kokaín sa k nám pašuje v exotických suveníroch, ale aj tráviacom trakte

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na oddelení chémie a toxikológie Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) skúmajú najmä omamné a psychotropné látky zachytené v súvislosti so zločinom. Jeho expertka v našom interview rozpráva aj o najzaujímavejšom záchyte drog za posledné roky. Z dôvodu bezpečnosti ostáva v anonymite.

Z rozhovoru sa ďalej dozviete:

• aké druhy drog skúmal KEÚ PZ v minulom roku najviac,

• pri ktorej droge pašeráci prepravujú najväčšiu vynaliezavosť,

• či experti z KEÚ PZ prichádzajú na miesto činu,

• či môžu poznať detaily zločinu,

• aké trestné činy spáchané pod vplyvom drog skúmajú najčastejšie,

• či sa odrazili na kvalite a množstve zachytávaných drog kovid a inflácia,

• koľko drogových záchytov ročne analyzujú,

• prečo musia byť pri obhajobe znaleckých posudkov na súdoch psychicky odolní,

• ako sa zdokonalila technika na analýzu drog.

Čo tvorí väčšiu časť vašej práce – analýza nálezov prevážaných drog, respektíve drog pripravených na prevoz, alebo trestných činov, ktoré sa odohrali pod ich vplyvom?

Na oddelení chémie a toxikológie kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) skúmame políciou zachytené omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory (čiže predstupne konečného štádia drogy – pozn.red.), predmety a materiály používané pri ich výrobe a užívaní. Verejnosť vo všeobecnosti pozná a používa pre tieto látky pojem „drogy“, naša legislatíva ho ale nepozná. Okrem samotných materiálov tiež skúmame biologické materiály, hlavne vzorky krvi a moču osôb, ktoré sa mali dopustiť priestupku, respektíve trestného činu pod vplyvom drog. Majoritnú časť našej práce tvorí skúmanie zachytených drog v súvislosti s ich prechovávaním a distribúciou.



Ktoré drogy sú podľa štatistických údajov KEÚ PZ na Slovensku momentálne najmenej populárne a ktoré najviac? Sú v niektorých krajoch v obľube skôr lacnejšie drogy a v iných drahšie?

Popularitu drog na slovenskej drogovej scéne nedokážeme posúdiť. Z našich štatistík z roku 2022 vyplýva, že 84 percent vzoriek drog, ktoré nám boli predložené, tvorí konope a pervitín (chemicky metamfetamín). Odpoveď na druhú otázku spadá do kompetencie Národnej protidrogovej centrály.



Aký kriminálny prípad vás v súvislosti s vašou prácou obzvlášť zaujal?

Spomeniem historicky zatiaľ najväčší záchyt pervitínu na Slovensku z roku 2020. V stenách kovovej nádrže bol prepravovaný kontraband – takmer 1500 kilogramov pervitínu, ktorý objavil služobný pes Finančného riaditeľstva SR. Pašerácky kontraband pochádzal z Mexika a na naše územie sa mal dostať cez chorvátsky prístav.



Najväčšiu vynaliezavosť pri pašovaní pozorujeme pri záchytoch kokaínu, ktorý sa na naše územie dostáva aj v podobe exotických suvenírov, sošiek, vo vínových fľašiach ale aj v tráviacom trakte človeka. V prípadoch veľkých záchytov polícia spolupracuje s pracovníkmi Finančného riaditeľstva SR v kombinácii s Europolom, prípadne Interpolom. Z našej pozície však nie je možné túto záležitosť posúdiť komplexne.V prípadoch hodných zreteľa áno. Hlavne, keď vyšetrovateľ potrebuje na mieste činu našu vedeckú podporu. Pomáhame mu pri posúdení miesta činu, konzultujeme množstvo a spôsob zaistenia materiálu, napríklad v prípadoch ilegálnych laboratórií na výrobu drog alebo rozsiahleho pestovania konope.V zásade sa experti nášho pracoviska môžu oboznámiť so spisovým materiálom trestného činu, ale pre naše skúmanie to nie je potrebné a bežne sa to nerobí. Našou úlohou je objektívne a nestranne posúdiť predložený materiál bez toho, aby sme vedeli, ktorej konkrétnej osoby v prípade sa týka.Áno, analyzujeme vzorky biologických materiálov na prítomnosť drog v súvislosti s násilnými trestnými činmi ako napríklad usmrtenie, znásilnenie, lúpež, týranie blízkej a zverenej osoby, ďalej pri trestnom čine ohrozenie pod vplyvom návykovej látky a pri priestupkoch na úseku dopravy. Posledné roky sledujeme u vodičov motorových vozidiel nárast počtu pozitívnych vzoriek krvi, respektíve moču, v ktorých je zistená prítomnosť omamnej alebo psychotropnej látky. Výnimkou nie sú ani vzorky, ktoré svedčia o užití dvoch a viacerých drog.

Odrazili sa na kvalite a množstve zachytávaných drog kovid a inflácia?

Na vzorkách predkladaných na naše pracovisko nie je vidieť trendy, ktoré by súviseli s týmito okolnosťami.

Koľko prípadov spojených s toxickými látkami priemerne mesačne riešite?

K tomuto sa nevieme exaktne vyjadriť, môžem len uviesť, že ročne naše laboratórium zanalyzuje a vyhodnotí približne 2-tisíc drogových záchytov.



Oproti minulosti sa zrejme zdokonalila technika na analýzu drog s ktorou pracujete. Čo to prináša – napríklad úsporu času, presnejšiu analýzu...?

Samozrejme. Pokrok vo vývoji detekčných a analytických prístrojov je nezastaviteľný, čo sa prejavuje aj v dostupnosti tejto techniky v bežnej praxi. Napríklad vieme zistiť prítomnosť stôp drog na povrchu rôznych predmetov v množstve rádovo 10-9 gramu, teda nanogramov.

Nie je vaša práca fádna? Čo vás na nej baví?

Fádnosť našej práce vylučuje pestrosť drogovej scény. V zásade je každá predložená stopa iná a vyžaduje kreatívny prístup experta. Veľkým pozitívom je, že pri skúmaní predložených materiálov môžeme používať špičkovú techniku.



Z druhej strany, súčasťou našej práce je aj obhajoba znaleckých posudkov na pojednávaniach na súdoch, kde sme často konfrontovaní s laickou argumentáciou, miestami až absurdnou, vyplývajúcou mnohokrát z neznalosti elementárnych základov matematiky, fyziky a chémie. V týchto prípadoch sa musíme obrniť značnou psychickou odolnosťou.