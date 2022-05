Galéria fotiek (1) Bono z U2 v kyjevskom metre, 8.5.2022

Paul Hewson alias Bono Vox, spevák írskej rockovej skupiny U2, vydá v tomto roku svoju knižnú prvotinu. Sú ňou jeho memoáre s názvom Surrender: 40 Songs, One Story. Oznámilo to v utorok vydavateľstvo Penguin Random House, z ktorého vyhlásenia cituje denník The Guardian.