Sylvester Stallone opäť plánuje akčný útek

Pre tím Breslin Security neexistuje priestor, z ktorého by nedokázali uniknúť. Pod vedením Raya Breslina (Sylvester Stallone) testujú nedostatky zabezpečovacích systémov vo väzniciach. Uplynulo už niekoľko rokov odkedy sa ich šéf stal obeťou zrady a musel siahnuť až na dno svojich síl, aby unikol z neslávne známej presklenej Hrobky. Po tomto úspechu mu prestíž ešte stúpla, získal množstvo nových zákaziek a teraz čelí novej veľkej výzve. Dvoch členov jeho tímu unesú a ocitnú sa v zariadení známom ako Hádes – tajnej väznici na spôsob zoologickej záhrady, kde “zvieratá” – unesení biznismeni, tajní agenti a politici - musia medzi sebou bojovať v elektrifikovanej aréne, ktorá neustále mení svoj tvar. Všetci sú hračkami v rukách veliteľa Hádesu, muža bez tváre, ktorý núti svojich zajatcov, aby medzi sebou bojovali do úplného vyčerpania, a následne mu prezradili dôležité informácie o svojich firmách a korporáciách, ktoré potom predáva najvyššej ponuke na čiernom trhu.

Ray pochopí, že toto sám nezvládne a osloví svojho bývalého rivala a zároveň kamaráta Trenta DeRosu (David Bautista), známeho žoldniera, ktorý používa svoje vlastné metódy pri oslobodzovaní rukojemníkov). Aby zachránil svojich ľudí, musí sa Ray osobne vydať do Hádesu. Lenže presne ako jeho mytologický predobraz, aj tento Hádes je Krajinou Mŕtvych. A ktokoľvek sa v nej ocitne, už ju nikdy neopustí…

Hlavnú postavu vo filme PLÁN ÚTEKU 2 si opäť zahral Sylvester Stallone, ktorého viac ako 40-ročná herecká kariéra zahŕňa oscarové nominácie za herecký výkon a scenár, nominácie na cenu BAFTA a Zlatý Glóbus a francúzsku filmovú cenu César. Na svojom konte má niekoľko z najdrsnejších moderných hrdinov strieborného plátna - Rocky Balboa, John Rambo či Barney Ross sú len niektoré z mnohých notoricky známych mien.

“Predstava, že ste v pasci a snažíte sa z nej dostať, je pre divákov vzrušujúca a zábavná, podobne ako skladanie puzzle,” hovorí Stallone. “Na konci prvého Plánu úteku sme s Arnoldom Schwarzeneggerom stáli na pláži a mne už vtedy napadlo, ako by ten príbeh mohol pokračovať. Takže Plán úteku 2 sa vyvinul úplne prirodzene.”

Herec Dave Bautista (Strážcovia Galaxie, bondovka Spectre, Blade Runner 2049) poznamenáva, že v druhom Pláne úteku sa budú diváci cítiť ako členovia tímu. “Keď točíte takýto film, scény patriace skôr do sféry fantasy, ktoré nie sú veľmi realistické, odľahčíte humorom. Diváci to samozrejme vedia a nepozastavujú sa nad tým, že v skutočnosti by sa to takto nemohlo odohrať. Je to súčasť dohody. Myslím, že štýl ľahkej komédie tomuto typu filmov nesmierne svedčí, a v tomto smere považujem Sylvestra za génia, ktorý ho dokonale ovláda. Vtipné dialógy, množstvo vynikajúcej akcie a fungujúca chémia medzi ústrednými postavami – vďaka tomu vás to priam magicky vtiahne do deja a budete tomu veriť. Presne pre toto sú podobné filmy dokonalým diváckym zážitkom.

Akčný thriller PLÁN ÚTEKU 2 sa v slovenských kinách premieta od 26. júla.

