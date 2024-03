Para vydala album, na ktorom minulosť doznela a budúcnosť dospela. Spolu s ňou aj brutálna zostava

Para, 2024

Ďalších šesť rokov čakania na nový album bratislavskej skupiny Para je za nami. Neboli to však prázdne roky, ktoré by priaznivcov skupiny nútili abstinovať od ich hudby. Dlhý čas dozrieval a doznieval predchodca Našou krajinou, Para veľa koncertovala (pokiaľ tomu nebránili protipandemické opatrenia) a o štyri roky neskôr vypustila do sveta singel, ktorý sa, a to nie je v prípade Pary pravidlom, usadil v domácom rádiovom éteri. A nielen to. Stal sa najhranejšou domácou skladbou za rok 2022.