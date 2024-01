Karin Ann, video favorite star

Karin Ann vstupuje do nového roka so sériou medzinárodných úspechov, ktoré si pripísala na konto na sklonku roka 2023. Videoklipy mladej slovenskej speváčky získali v uplynulých mesiacoch až sedem ocenení na svetových festivaloch v USA i vo francúzskom Cannes. Najviac pritom bodoval jej aktuálny videoklip a stranger with my face.