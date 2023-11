Jared Leto vyliezol na Empire State Building, 2023

Oznámiť turné sa dá rôznymi spôsobmi. Jeden netradičný zvolil 51-ročný spevák Jared Leto. Vyliezol po úzkej základni Empire State Building pod anténou veže ikonickej budovy, odkiaľ sa fanúšikovia Thirty Second To Mars dozvedeli, že bratská dvojica vyrazí budúci rok na globálne turné po Amerike a Európe. 10. mája prídu aj do Bratislavy.