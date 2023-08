Metal na Grape? King Gizzard & the Lizard Wizard prinesú svoj najtvrdší album, sobotu ovládnu aj M83 a Yungblud

(Zdroj: Grape)

Rytmami z celého sveta rozozvučí Grape festival v sobotu 12. augusta už napoludnie tradičný účinkujúci, dídžejské duo Malalata, ktoré určite nevynechá ani vlastné skladby. Minulý rok vyšla úspešná spolupráca s Laskym Ešte sa nejde spať, teraz majú milovníci nielen balkánskej hudby Jakub Kmošena a Roman Lalík čerstvú novinku Stále viac, na ktorej spolupracovali so speváčkou Katkou Ščevlíkovou a producentom Lukie FWD z Medial Banana.

Práve Medial Banana sa hlavného pódia zmocní po nich a okrem hitov ako Nedotknuteľní, Život ide ďalej, Staré časy alebo Niečo dobré sa aj v tomto prípade môžete tešiť na novinky z pripravovaného albumu.

Prvým zahraničným menom bude v sobotu talentovaný Kanaďan Ekkstacy. Meno tohto mladého hudobníka vám možno nič nehovorí, no jeho tvorba si zaslúži pozornosť. Začínal spievaním do beatov z Youtube, no postupne si našiel vlastný zvuk, ktorý je inšpirovaný post-punkom, new wave a punk rockom. V kombinácii s emotívnymi výpoveďami a prejavom, v ktorom je viac melanchólie ako naštvanosti ide o zaujímavý mix, atmosférou pripomínajúci hudbu The Cure. Jeho koncert môže v sobotu popoludní príjemne prekvapiť.

Skutočné gitarové orgie zažijete podvečer na koncerte austrálskych King Gizzard & the Lizard Wizard. Ide o mimoriadne plodnú kapelu, ktorá za necelých 11 rokov od svojho debutu vydala neuveriteľných 24 albumov, pričom len v roku 2022 ich bolo päť.

Napriek tomu tento rok prišli s ďalším. Nahrávka s dlhočizným názvom PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation vyšla len pred mesiacom a ide o najtvrdší album kapely, ktorej hlavnými žánrami sú progresívny a psychedelický rock a pop. Na niektorých štúdiovkách však experimentovala aj s folkom, jazzom, synthpopom, krautrockom či mikrotonálnou hudbou.

Na novinke s dráčikom na obale sa kapela pustila do vôd thrash metalu, samozrejme vo vlastnom progresívnom poňatí. Album znie fantasticky a ak niečo z neho zaznie aj na Grejpe (čo dúfam!), bude to poriadny náklad. V každom prípade to bude koncert, pri ktorom môžeme očakávať čokoľvek len nie jednotvárnosť.



Žánrovo zaradiť nie je ľahké ani francúzsky projekt M83, ktorého zakladateľom a jediným stabilným členom je multiinštrumentalista a producent Anthony Gonzalez. Tento rok vydal nový, v poradí už deviaty album Fantasy, na ktorom opäť posúva ďalej svoj jedinečný zvuk na pomedzí synthpopu, space rocku, shoegazu a ambientnej elektroniky.

Najúspešnejšou skladbou kapely je euforická Midnight City, ktorá bude určite jedným z vrcholov tohtoročného Grejpu, rovnako ako aj ďalšie skladby z prelomového albumu Hurry Up, We’re Dreaming z roku 2011. Slovenské festivaly sa od jeho vydania dlho snažili dotiahnuť M83 na Slovensko, teraz sa to konečne podarilo a podľa ohlasov na júnové vystúpenie na pražskom Metronome festivale sa máme na čo tešiť. Lístky na Grape kúpite v sieti Predpredaj.sk.

Z kategórie návratov je posledný sobotný účinkujúci na hlavnom pódiu Dominic Richard Harrison alias Yungblud. Pred piatimi rokmi na Grape festivale odohral ešte ako pomerne neznámy objav skvelý, energiou nabitý koncert na menšom pódiu, teraz prichádza už ako jedna z najžiadanejších súčasných hviezd britskej scény.

Začínal svojskou kombináciou hip-hopu a indie rocku, od druhého albumu Weird! z roku 2020 sa však – aj vďaka spoluprácam s Machine Gun Kellym, speváčkou Halsey či legendou tohto žánra, bubeníkom a producentom Travisom Barkerom – stal výraznou súčasťou novej pop-punkovej vlny. Stále si však zachováva svoj originálny štýl, ktorý ho dostal na vrchné priečky hudobných rebríčkov a najväčšie festivalové pódiá.

Pomyselným "predskokanom" anglickej hviezdy bude v najväčšom krytom stane ďalší "člen rodiny Yungovcov" - švédsky raper a spevák Yung Lean. Ten mal na Grejpe vystúpiť už minulý rok, no plánované augustové koncerty musel zrušiť. Fanúšikom to so svojím cloud / emo rapom, ktorého fanúšičkou je aj FKA twigs, vynahradí tento rok.

Po koncerte Yungbluda zase organizátori na Suzuki stage zaradili drum&bassovú legendu. Je ňou dídžej a producent Sub Focus, ktorého bude sprevádzať MC ID.

Tak ako v prvý festivalový deň, aj v sobotu bude Grape na vedľajších pódiách veľkou prehliadkou domácej a českej hudby rôznych žánrov. Pestrú mozaiku ľudových tancov a piesní predstaví SĽUK, známe hity si budete môcť zaspievať s kapelou HEX alebo si zaskákať so Slobodnou Európou či neskoro v noci s FVLCRVMom.

Počas dňa medzi slotmi hlavného pódia vystúpia aj Quatro Emocione a Purist, večer si môžete pozrieť aj výborné trio Meowlau x Val či synth-punkových Berlin Manson. Naopak, v priamej konkurencii hlavného pódia sa predstavia Paulie Garand + Zea, Idea, Porsche Boy & Wen, Annet X či 58G. Na rovnakej scéne venovanej prevažne rapu a R&B sa v noci predvedie aj NobodyListen či večný puberťák Fobia Kid. Najväčšie meno na tomto stagei festival ohlási už čoskoro.

Aj na menších pódiách však nájdete niekoľko zaujímavých zahraničných talentov. Sympaticky znie tvorba nórskej popovej speváčky SKAAR aj švédskych indie-rockerov Discopunk. Šesť pódií je tak akurát, aby toho nebolo priveľa, a pritom stále je z čoho vyberať.

Kompletný program Grape festivalu 2023, ktorý sa uskutoční 11. a 12. augusta na letisku v Trenčíne, nájdete na stránke www.grapefestival.sk/timeline.

Vstupenky: Predpredaj.sk

