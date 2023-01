Anglické trio The Subways sa po 8 rokoch opäť ukáže v Bratislave

Britská kapela The Subways, ktorá sa preslávila hitom Rock&Roll Queen z filmu RocknRolla Guya Ritchieho, zavíta po 8 rokoch opäť do Bratislavy. Trojica muzikantov sa predvedie vo štvrtok 30. marca v Majestic Music Clube (MMC) v rámci série Dobrý výber.

Lístky na koncert sa už predávajú na Predpredaj.sk za 24 (státie) a 29 eur (voľné sedenie).

The Subways Slovensko veľmi dobre poznajú. Prvýkrát tu svoju výbušnú šou predviedli už v roku 2008 na úvod Pohody a následne vystupovali aj na festivale Grape a v Bratislave (2011 a 2015). Mali tu hrať aj v máji 2020, no zastavili ich protipandemické opatrenia.

Ich koncert v marci 2023 bude u nás ich premiérový pre novú bubeníčku Camille Phillips (ex-Ramonas), ktorá za bicími nahradila pôvodného bubeníka Josha Morgana. V zostave ju na pódiu v MMC doplnia stálice – gitarista a spevák Billy Lunn, ktorý na pódiu často pripomína energického Billyho Joe Armstronga z Green Day a basáčka a vokalista Charlotte Cooper.

The Subways – Rock&Roll Queen

The Subways zažívali najväčšiu slávu ešte ako tínedžeri po vydaní debutového albumu Young for Eternity (2005). Vystupovali vtedy aj u Davida Lettermana či Conana O’Briena a na tých najväčších svetových festivaloch vrátane Readingu a Lollapaloozy. Okrem singla Rock&Roll Queen, ktorá zaznela aj v seriáli O.C. California, patria medzi ich najväčšie hity skladby Oh Yeah, With You a No Goodbyes. Všetky pochádzajú práve z tejto nahrávky.

Na konte majú ešte ďalšie 3 štúdiovky. Ich druhý album All or Nothing (2008) produkoval Butch Vig, ktorý sa takto podpísal aj pod legendárny album Nevermind od Nirvany. Ich posledný štúdiový, eponymný album vyšiel ešte v roku 2015. V ostatných rokoch ale fanúšikom ponúkli dvojicu nových singlov vrátane skladby Fight inšpirovanej hnutím Black Lives Matter a ďalšia štúdiová nahrávka je teda na spadnutie.

„Budeme žiť rock n rollom, kým nepadneme na kolená, pretože nič nie je vzrušujúcejšie, ako byť na turné. Tá najlepšia droga na svete je počuť ľudí kričať slová pesničiek, ktoré sme zložili a vidieť ich tancovať na ne,“ povedala kapela v rámci ohlásenia turné.

Bratislavský koncert The Subways bude súčasťou spomenutej koncertnej série Dobrý výber, ktorú z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia a SOZA. V rámci nej už MMC v minulosti hostil Benjamina Clementinea, Apparata, Movits!, Lamb, The Young Gods, HVOB alebo Nouvelle Vague.

