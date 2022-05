Vieme, kto sa postará o seriál zo sveta Duny: Mapovať bude udalosti ďaleko pred hlavným filmom

HOLLYWOOD - Filmová Duna tržbami pohorela. Nakoľko bola nasadená do kín a na HBO Max v rovnaký deň, takýto scenár sa jednoducho dal očakávať. Nejde ani tak o to, že by ju veľa ľudí videlo práve na streamovacej stanici, no kvôli nej boli už v prvý deň od vydania filmu na internete Full HD a 4K ripy, ktoré si ktokoľvek mohol stiahnuť.