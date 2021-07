HOLLYWOOD - Asi nikto z nás nechce starnúť rýchlejšie, ako prirodzene starneme. Predstav si, aké by to bolo, ak by si sa ocitli na mieste, kde by si starol omnoho rýchlejšie. Rodina z hororu Čas sa presne na takom mieste ocitla. Či sa im podarí vrátiť stratený čas späť, zistíš v kinách.