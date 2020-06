Film, ktorý by mal vidieť každý rodič: V SIETI je opäť v kinách

Film mal slovenskú premiéru 5. marca a počas piatich dní svojej distribúcie ho po celom Slovensku videlo 7500 návštevníkov. Po opätovnom otvorení kín sa postupne vracia k svojim divákom.

V kamenných kinách a multiplexoch bude film naplno nasadený od začiatku júna. Do úplného rozbehu distribúcie budú dátumy projekcií priebežne zverejňované na stránke filmovej distribučnej spoločnosti Filmtopia a jej FB stránke.

Zdroj: FILMTOPIA

Tri dospelé herečky /Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá/ s detskými črtami dostávajú prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach za úlohu predstierať, že majú dvanásť rokov. Vo verných kópiách detských izieb, postavených vo filmových ateliéroch, chatujú a skypujú s mužmi všetkých vekových kategórií, ktorí ich na internete vyhľadali a oslovili. Veľká väčšina z mužov požaduje sex prostredníctvom videohovoru, okamžite po založení profilov muži reagujú, posielajú fotografie svojich prirodzení, odkazy na porno, alebo sa dievčatá pokúšajú vydierať. V SIETI hovorí o strhujúcej dráme troch hrdiniek alias „dvanásťročných dievčat“ od castingu až po náročné osobné stretnutia, kedy sa s predátormi vidia tvárou v tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých kamier a mikrofónov. Taktiky predátorov sa postupne obracajú proti svojim strojcom a z lovcov sa stávajú lovení.

„Tri predstaviteľky dvanásťročných dievčat oslovilo za desať dní v ateliéri 2458 internetových predátorov. Byť v dnešnej dobe dvanásťročným dievčaťom alebo chlapcom musí byť nesmierne náročné. Veci, ktoré sme spolu s Anežkou a Sabinou zažili, sa dajú ťažko popísať slovami. My sme mali okolo seba štáb, na ktorý sme sa mohli kedykoľvek obrátiť a všetko s kolegami prebrať. Ale ak je na internete zneužívané skutočné dvanásťročné dieťa, je to úplne niečo iného. Ak nenájdu odvahu zveriť sa, sú v tom úplne sami,” hovorí herečka Tereza Těžká.

„Často počúvame, že niekto nedokáže dopozerať ani ukážku, nie to celý film. Bude to najskôr tým, že väčšina divákov netuší, že aj taký film ako je V SIETI, môže byť dojemný alebo dokonca vtipný,” hovorí režisér Vít Klusák.

Zdroj: FILMTOPIA

„V SIETI nie je len film, ktorý poukazuje na problém. Počas 100 minút máme možnosť prežiť na plátne s troma úžasnými herečkami to, čo prežíva množstvo detí vo svojich detských izbách, bez toho aby sme o tom niečo tušili. Vďaka tomu máme možnosť ich viac pochopiť a ak ich pochopíme, budeme im snáď vedieť aj pomôcť.“ Peter Kerekes, koproducent filmu.

Nakrúcanie filmu V SIETI prebiehalo v Českej republike pod dohľadom riaditeľky českej Linky dôvery, psychologičky, sexuologičky, advokáta a kriminalistu so špecializáciou na kyberšikanu. Získané dáta filmári odovzdali polícii. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Zatiaľ v dvoch prípadoch boli podané návrhy na obžalobu. Voči jednému začala polícia Českej republiky trestné stíhanie.

Zdroj: FILMTOPIA

„Môžem potvrdiť, že polícia začala trestné stíhanie muža pre trestný čin šírenia pornografie, nadväzovanie nedovoleného kontaktu s dieťaťom, ohrozovanie výchovy mládeže a z výroby a iného nakladania s detskou pornografiou,“ hovorkyňa ústeckej polície Veronika Hyšplerová.

Diváci uvidia film po celom Slovensku postupne v dvoch verziách. Vo verzii, prístupnej od 15 rokov a vo verzii V SIETI: projekcia pre školy, ktorá je určené pre deti od 12 rokov. Obsahuje vstupy všetkých troch herečiek, ktoré deťom ponúkajú odporúčania ako sa bezpečne správať v online priestore, čo robiť v takýchto náročných situáciách a na koho sa obrátiť. Divákom sa prihovárajú vtipným, prístupným jazykom teenagerov. Zámerom vzniku dvoch verzií filmu je, aby film videlo čo najviac detí, hlavne detí od veku dvanásť rokov, ktoré sú možným zneužitím najviac ohrozené a ktorých sa to týka najviac.

Zdroj: FILMTOPIA

V súvislosti s osvetovou kampaňou budú diváci spolu so vstupenkou na film dostávať letáky s dôležitými informáciami kde sa dozvedia, ako postupovať v podobných situáciách, na koho sa obrátiť a koho presne kontaktovať.

„Odporučila by som, aby rodičia zašli so svojimi deťmi na film spoločne. Po filme môžu všetko spolu prebrať, ale nechcem, aby rodičia zakazovali deťom sociálne siete, tvrdili že internet je zlé miesto, to nie je pravda. Internet je aj veľmi krásne miesto a veľmi inšpiratívne,“ hovorí herečka Sabina Dlouhá.

„Je dôležité, aby dieťa vedelo, že v osobe rodiča má maximálnu podporu, a že ju naozaj má. Že sa mu môže s čímkoľvek takým zveriť a nie to v sebe dusiť . Tiež je dôležité, aby mal rodič vedomie o tom, čo jeho dieťa na sociálnych sieťach robí. Nehovorím o prísnej kontrole, ale skôr o partnerstve. Zaujímať sa o to, čo dieťa na internete baví, čo sa mu páči, napríklad si i sám založiť na sociálnych sieťach účet. Veľmi dôležitá je komunikácia a dôvera. Deti, obzvlášť v tomto veku, majú milión otázok o svojom tele alebo sexualite. Je oveľa lepšie o týchto veciach hovoriť otvorene s niekým, koho dôverne poznajú, než aby to bolo tabu. To môže skončiť tým, že si s nimi o tom otvorene prehovorí až dáky predátor. Internet však nie je iba zlé miesto plné nástrah a pascí, iba je dôležité dodržiavať niekoľko zásad bezpečnosti,“ hovorí herečka Tereza Těžká.

Zdroj: FILMTOPIA

Všetky vstupy boli v Českej republike konzultované s hlavným odborným poradcom filmu a osvetovej kampane doc. Kamilom Kopeckým z Univerzity Palackého v Olomouci. Na filme spolupracovali zástupcovia Detského krízového centra a odborníci z Národného ústavu duševného zdravia Českej republiky. Verzia V SIETI: projekcia pre školy je zároveň kostrou osvetovej kampane, ktorú tvorcovia pripravujú. Všetky školy si budú môcť projekciu vo verzii pre žiakov druhého stupňa ZŠ objednať u svojho najbližšieho kinára.

Práve veta jedného z predátorov: „A čo mama, vie o tom?” ukazuje na jeden zo zásadných problémov. Výskumy varujú, že až šesťdesiat percent rodičov netuší, aké weby si ich deti prezerajú a čo na internete robia. Tento nezáujem spôsobuje, že keď sa dieťa stretne s kyberšikanovaním, sextingom alebo je dokonca na internete zneužité, na rodičov sa skôr neobráti. Väčšina z detí sa zverí vrstovníkovi alebo vôbec nikomu. „Teraz sa mi často stáva, že stretávam rodičov, ktorí ma žiadajú o radu, ako deti ochrániť pred zneužitím na internete. Taká rada je na prvý pohľad jednoduchá, ale vyžaduje od rodičov detí v citlivom veku od 10 do 13 rokov trpezlivosť a empatiu. Musia sa začať zaujímať o to, čo ich deti v online priestore zaujíma a baví. Musia sa stať v tejto veci ich parťákmi a prestať nadávať na YouTuberov. Jedine tak docielia to, že sa im ich potomok zverí, čo na internete podniká, a to dokonca aj vtedy, keď tam zažije niečo nepríjemné,” uzatvára režisér Vít Klusák.

Zdroj: FILMTOPIA

Zdroj: FILMTOPIA

STALOSATO

Na základe veľkého záujmu verejnosti sa tvorcovia rozhodli film rozšíriť o osvetovú kampaň. Tá bude nadväzovať na kino distribúciu filmu a berie si za cieľ vzdelávať čo najširšie publikum v problematike zneužívania detí na internete. So štartom osvety bol spustený web https://www.stalosato.sk občianskeho združenia IPčko.

Cieľom kampane s názvom Stalo sa TO je poukázať na fenomén sexuálneho zneužívania a vykorisťovania deti a mladých ľudí v online priestore. Jej cieľom je tiež prostredníctvom webu www.stalosato.sk šíriť informácie o tom, ako sa na internete chrániť, o právach dieťaťa a mladého človeka, ako povedať “nie”, kde je možné vyhľadať pomoc a ako v prípade potreby správne postupovať.

Tvorcovia sú presvedčení, že film a s ním spojená osvetová kampaň môžu pomôcť tisícom detí a rodičov. Zároveň očakávajú, že téma vzbudí záujem učiteľov a zákonodarcov.

Slovenským koproducentom filmu je Peter Kerekes. Film vznikol vďaka podpore Audiovizuálneho fondu. Autorom hudby k filmu V SIETI je Jonatán Pastirčák – Pjoni. Zložitú grafickú postprodukciu, v rámci ktorej boli špeciálnou technológiou rastrované tváre „predátorov“ realizovalo štúdio PLAFTIK.

- reklamná správa -