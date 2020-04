Vidiek má novú pieseň: Hudba nás musí zabávať aj teraz. Ako keby sa nič nestalo.

Rytmická novinka Hrajte trúbky v sebe spája povestnú pozitivitu Vidieka a hudobné majstrovstvo Bobana a Marka Markovičovcov. „Prvýkrát som Bobana s orchestrom počul v soundtracku Kusturicovho filmu Underground a hneď som sa do nich zamiloval. Osobne sme sa stretli až minulý rok v septembri v Bratislave, keď koncertovali v Slovenskom rozhlase. Fantastický koncert. Padli sme si do oka a povedali sme si, že musíme spolu niečo spraviť. Chvíľu sa nič nedialo, ale kríza, ktorú priniesla pandémia, nás naštartovala a výsledok stojí za to. Naschvál sme to tomu vírusu ukázali, že hudba je silnejšia a musí nás zabávať aj teraz. Jednoducho ako keby sa nič nestalo,“ hovorí o pesničke Jano Kuric.

V čase, kedy si udržujeme medzi sebou bezpečnú vzdialenosť a nikam necestujeme, je ťažké hovoriť o spoločnom nahrávaní. Každý preto nahrával sám, vidiečania po jednom v Bratislave a Rovinke, Boban v rodnom mestečku Vladičin Han na juhu Srbska a Marko v Belehrade. Mixovalo sa v Šamoríne a mastrovalo v Londýne. Autorom hudby a textu je gitarista Richard Jajcay.

Video k skladbe si pozrite tu: https://youtu.be/j25oOCAfXaY