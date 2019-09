Pennywise sa vracia v krvavom pokračovaní hororu IT: Kvalitu a očakávania po prvej časti však nedosahuje ani zďaleka

BRATISLAVA - Keď v roku 2017 prišiel do kín horor TO (IT), mnohí zostali poriadne prekvapení. Film sa vybral tou správnou cestou (podľa knižnej predlohy) a zameral sa viac na samotných detských hrdinov, než na vražedného klauna Pennywisea. A to bolo vlastne aj dôvodom, prečo druhý tábor film kritizoval. Títo ľudia očakávali typické „ľakačky“ a jednoduchý príbeh. Očividne nepoznali Stephena Kinga a jeho tvorbu.