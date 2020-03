Aké víno ozvláštni veľkonočný stôl?

Zdroj: VITIS

Veľkonočný stôl, to je údené mäso, kapustová polievka, šunky, syry, ale aj šaláty, či naopak koláče. Sviatočné pohostenie sa odlišuje podľa regiónov, každý má svoju špecialitu, či už je to kysnutá paska na východe alebo judášky na západnom Slovensku. Čo však majú všetky stoly spoločné, je nejaká tá dobrá fľaška na zahasenie smädu. Ak chcete dodať svojmu veľkonočnému stolu sofistikovanosť, zvoľte víno. A ktoré je to pravé?