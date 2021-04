Ministri Naď a Korčok OTVORENE: Budú kvôli Matovičovi opäť padať hlavy?

BRATISLAVA - Igor Matovič už síce nie je premiérom, ale strhávať na seba pozornosť sa mu darí aj z postu ministra financií. Koncom minulého týždňa zamieril hneď na dve neohlásené návštevy, a to do Moskvy a Budapešti. Urobil tak za chrbtom vlastnej vlády a najmä rezortu zahraničia. Zároveň sa mu podarilo zapríčiniť aj medzinárodné diplomatické faux pas. Do veci okolo Sputnika V sa už vložila aj hlava štátu. Budú opäť padať hlavy ministrov?

Po tom, čo Igor Matovič obišiel diplomaciu, ministerstvo zahraničia, ale aj vlastnú vládu a koaličných partnerov, kauza Sputnik pokračuje. Navzdory tomu, že na ukrajinskej hranici sa mobilizujú veľké počty ruských vojsk, sa minister financií vybral koncom minulého týždňa do Moskvy. Dôvodom malo byť rokovanie o Sputniku. V piatok zorganizoval brífing, na ktorom podržal stranu Rusom a zhodil naše štátne inštitúcie. ŠÚKL-u, ale aj SAV-ke už vyjadrila dôveru aj podporu prezidentka Zuzana Čaputová.

Zmuva, ktorú nikto nevidel

Prezidentka zároveň požiadala minsitra zdravotníctva Lengvarského (nom. OĽaNO), aby jej ukázal zmluvu, ktorú Slovensko uzavrelo s Ruskom a týka sa dodávok neregistrovaných vakcín Sputnik V. Hoci OĽaNO sľubovalo vo voľbách transparentnosť, zmluvu nevidel ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS), ani minister obrany Jaroslav Naď z OĽaNO.

Topkám to potvrdil s tým, že nevidel ani zmluvy, ktoré uzatvárala Európska komisia. Dôvodom má byť utajenie, ktorému zmluvy podliehajú. Európska komisia už pritom niektoré zmluvy zverejnila. "Nevidel som ani slovenskú zmluvu na Sputnik, lebo je utajovaného charakteru. Sú oprávnení ľudia, ktorí to môžu vidieť. Predpokladám, že predseda vlády a minister zdravotníctva medzi nich patria," vyjadril sa Naď.

Diplomatické faux pas

Hoci Slovensko deklaruje, že v rámci konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom stojí na strane Ukrajiny, Igor Matovič minulý týždeň vycestoval do Moskvy. "O ceste nemáme žiadne informácie," poznamenal Korčok po otázke, či sa Igor Matovič voči správaniu Ruska vymedzil. Odborníci pritom tvrdia, že práve svojou návštevou expremiér Matovič Rusko legitimizoval.

Jaroslav Naď pre Topky potvrdil, že vycestovanie prebrali na straníckej úrovni. "Predseda vlády, teda bývalý predseda vlády, potvrdil, že si uvedomuje súvislosti, ktoré to má a vysvetlil, že ide výlučne riešiť Sputnika," poznamenal Naď s tým, že Igor Matovič ich žiadal, aby tieto dve témy dôsledne oddeľovali. "Išiel tam ako človek riešiť Sputnik a nie s tým, že by chcel podporiť niektorú zo strán konfliktu," pokračoval v obrane predsedu OĽaNO Naď.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Budú padať demisie?

V súvislosti so správaním bývalého predsedu vlády vyvstávajú aj otázky demisíí. Ak by Igor Matovič pokračoval v takomto správaní, alebo menil smerovanie zahraničnej politickej orientácie Slovenska, výrazne by sa to dotklo oboch šéfov rezortov. Napriek tomu Jaroslav Naď reagoval smiechom: "Prečo by som mal špekulovať o niečom, čo sa nedeje?"

Zdržanlivejšie reagoval šéf rezortu zahraničia, ktorého Matovič pri oboch cestách obišiel. "Z môjho pohľadu je kompetencia u premiéra," uzavrel pre Topky minsiter Ivan Korčok.