Karlos Vémola s manželkou Lelou Ceterovou (Zdroj: Ján Zemiar)

Karlos "Terminátor" Vémola je v aréne takmer nezničiteľný a častokrát ide až za hranice svojich možností. Úspech bojovníka MMA si však vyžaduje veľa. Je to extrémna drina a životný štýl, ktorý je úplne odlišný od toho, na čo sme sami zvyknutí. „Karlosov svet je v mnohom neuveriteľný, absurdnejší a vyhranenejší než fikcia,“ povedal režisér dokumentárneho filmu Karlos, Michal Samir, ktorý sa s Vémolom pozná viac ako desať rokov už z obdobia zápasníkovho života v Londýne.

Film predstavuje Vémolu nielen ako bojovníka a hrdinu, ale aj ako otca a partnera. Svadba s Lelou sa v júli minulého roka konala po období hádok, nevery a doťahovania sa, a bola veľkolepá. Už vtedy Karlos povedal, že život s Lelou je jeho najväčšie životné víťazstvo. Má totiž po boku partnerku do koča aj do voza: „Ja myslím, že Lela trpí každý deň so mnou, prežíva všetky zhony, lietanie, diéty, pripravovanie krabičiek, tréningov, že nie som doma, že v noci nespím, že ma všetko bolí...“ a prihodil aj slová, ktoré Lelu určite potešia.

Karlos Vémola má spolu štyri deti a nie je tajomstvom, že by si rodinku rád rozšíril o ďalšie. To je aj motivácia, prečo v živote bojuje ako lev: „Deti milujem, urobil by som pre ne všetko. To, čo si zažívam v bojovom svete, robím kvôli nim, aby nemali život, aký som mal ja.“ A ako je to teda s ďalším dieťaťom či dokonca deťmi? Odpoveď Karlosa nájdete vo videu – a s vyjadrením sa pridala aj Lela.

Ťažké PRIZNANIE Karlosa Vémolu vyráža dych: Lela so mnou TRPÍ! (Zdroj: NL/Martin Bublavý)