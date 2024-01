Karlos Vémola o svojich životných momentoch: Mlátim ľudí za peniaze! TOTO si o mne ľudia MYSLIA ZLE

Karlos Vémola v dokumente Karlos (Zdroj: Bonton Film)

Život Karlosa Vémolu bol vždy plný priepastných protikladov – od detstva žil na hrane, na hrane dobrého aj zlého. Ako malý sa bil v uliciach Olomouca, po škole odišiel do Londýna, kde sa živil ako vyhadzovač, preslávil sa ako zápasník, išiel do väzenia, opäť sa preslávil, vypredal O2 arénu a stal sa celebritou.

Film s názvom Karlos vznikal 15 rokov a je plný unikátnych archívnych záberov. Ukazuje, kto Karlos Vémola v skutočnosti je, aký je mimo svetla reflektorov aj odkiaľ sa tento fenomén vlastne vzal. Pustiť si kamery do života nebolo celkom jednoduché: "Určite v niektorých situáciách to bolo náročné asi nielen pre mňa, ale aj pre moje okolie. Neskôr som si uvedomil, že to, čo som sľúbil režisérovi ja, nesľúbila moja rodina, nesľúbili moje deti, nesľúbila moja žena, nesľúbila moja mama a museli sa tomu prispôsobovať, lebo kamery som pustil naozaj všade". Vémola prezradil aj to, že nakrúcanie bolo náročné aj preto, že bol v neustálom behu, zhone a režisér vedel, že nič sa nedá znovu natočiť, takže mal toho tiež až-až: "Dva dni nakrúcal a potom musel mať týždeň voľno. Myslím, že je rád, že si teraz odo mňa odpočinie". Reč pred bratislavskou premiérou bola aj o tom, kedy mu kamera vyslovene prekážala, čo považuje za životnú prehru a ako sa z bojovníka prehupol do role celebrity. Chutí mu svet šoubiznisu?

