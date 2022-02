Galéria fotiek (1) Slovak Fashion Council spája veľkolepé príbehy s výnimočnou prezentáciou

Zdroj: Jarka Črepová

LONDÝN - Dizajnérky Petra Famlerová a Sofia Tureková prezentovali svoje kolekcie na Londýnskom týždni módy. S podporou Slovak Fashion Council a módnej platformy Fashion Scout sa v Londýne predstavili aj etablované slovenské značky. Svetovú premiéru mal aj nový fashion film The Future Is Who We Are v réžii Vladimíry Hradeckej.