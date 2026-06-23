Rodinná dovolenka za cenu obeda? Veľké prímorské rezorty ponúkajú pobyty už od 16 eur na osobu za noc

LONDÝN – Letné prázdniny bývajú pre rodiny jedným z najväčších výdavkov roka. Napriek rastúcim cenám sa však stále dajú nájsť cenovo dostupné pobyty pri mori. Viaceré britské dovolenkové rezorty lákajú rodiny na letné pobyty, ktoré vychádzajú na menej než 20 eur na osobu za noc.
Nájsť cenovo dostupnú rodinnú dovolenku počas letných prázdnin nie je jednoduché. Najmä v období školských prázdnin ceny ubytovania často výrazne rastú. Napriek tomu sa objavujú ponuky, ktoré dokazujú, že oddych pri mori nemusí stáť tisíce eur.
Britský denník The Sun upozornil na niekoľko veľkých dovolenkových parkov, kde sa štvorčlenná rodina môže ubytovať za cenu, ktorá po prepočte vychádza približne od 16 eur na osobu za noc. Väčšina ponúk zahŕňa ubytovanie v karavanoch alebo rodinných apartmánoch s prístupom k bazénom, športoviskám a ďalším atrakciám.
Bazény, pláže aj zábava pre deti
Medzi najlacnejšie patrí rezort Sunnydale v grófstve Lincolnshire. Rodina sa tam môže ubytovať na štyri noci za približne 259 libier. Súčasťou areálu je vyhrievaný bazén, detské ihrisko aj rybárske jazero. Veľkou výhodou je blízkosť pláže a miestnej záchrannej stanice pre tulene.
Obľúbenou destináciou je aj Littlesea Holiday Park v Dorsete. Nachádza sa v blízkosti slávneho pobrežia Jurassic Coast a ponúka množstvo aktivít pre deti aj dospelých vrátane lezeckých stien, trampolín, bazénov či tvorivých dielní.
Ďalším lákadlom je Withernsea Sands v Yorkshire, ktorý získal ocenenie Traveller's Choice. Návštevníci oceňujú najmä čistotu, animačné programy a priamy prístup na pláž.
Dovolenky sú čoraz viac ako malé mestá
Moderné dovolenkové parky sa za posledné roky výrazne zmenili. Mnohé už nepripomínajú jednoduché kempy, ale skôr malé rekreačné mestá. Návštevníci tu nájdu aquaparky, reštaurácie, športové centrá, minigolf, zábavné parky či večerné predstavenia.
Niektoré rezorty ponúkajú dokonca vlastné vodné parky, surfovacie simulátory, lanové centrá alebo jazdu na vodných skútroch. Práve preto sú čoraz populárnejšou alternatívou k zahraničným dovolenkám.
Nie vždy je všetko zahrnuté v cene
Odborníci však upozorňujú, že pri výbere lacnej dovolenky je dôležité sledovať všetky poplatky. K základnej cene sa často môžu pripočítať náklady za posteľnú bielizeň, vstupy do bazénov, animačné programy či ďalšie služby. Niektoré lacné ponuky tak môžu byť v konečnom dôsledku drahšie, než sa na prvý pohľad zdá.
Aj napriek tomu zostávajú dovolenkové parky jednou z najlacnejších možností, ako stráviť niekoľko dní pri mori s celou rodinou. A podľa skúseností mnohých návštevníkov si deti z takýchto pobytov často odnášajú rovnako silné zážitky ako z exotických destinácií.