Dokážte, že máte lepší zrak ako väčšina ľudí: Nájdete vo VIDEU ukrytú korytnačku? Nezvládne to každý

(Zdroj: X/gardenstatetortoise)

Používateľ TikToku známy ako @gardenstatetortoise získal viac ako 397 000 sledovateľov zdieľaním dobrodružných videí. Okrem toho sa netají tým, že miluje zvieratá. Nedávno ostatných podrobil neľahkej skúške – nájsť maličkú korytnačku ukrytú vo videu. Na záberoch vidno trávnatú plochu s plotom. Čo ale na prvý pohľad nevidieť, je maličká korytnačka. Podarí sa vám ju spozorovať?

„Hľadanie mláďat korytnačiek na dvore cez leto!“ uviedol používateľ sociálnej siete v popise videa. Na záberoch opakovane zakričal: „Pozrite sa na toto.“ Popritom kráčal trávnatou plochou a približoval sa ku korytnačke. Ak ste ju ešte nenašli, poradíme vám: Korytnačka má sivú škrupinu s farebnými škvrnami. Okamžite si ju všimnete, keď ju používateľ sociálnej siete chytí do ruky a odhalí miesto, na ktorom celý čas stála.

Video sa páčilo takmer 71 000 divákom. Stovky ľudí sa pridali do sekcie komentárov a priznali, že by si korytnačku na dvore nevšimli. „Sakra, ja by som ju zašliapol alebo pokosil,“ napísal jeden z komentujúcich. „Ako ste ju, do pekla, vôbec našli,“ uviedol ďalší. „Táto korytnačka je maličká,“ poznamenal tretí používateľ sociálnej siete.