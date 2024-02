Ľudí vydesila vznášajúca sa mačacia hlava na obrázku: Podarí sa vám rozlúštiť zákernú optickú ilúziu?

(Zdroj: Reddit/GymSplinter)

Na prvý pohľad bizarný záber sa objavil na Reddite. Kým z pravej strany záberu vykúka mačacia noha, zdá sa, že hlava je položená na podlahe. Ľudia sú z trochu morbídneho záberu viac ako zmätení. „Mačka je zaseknutá v podlahe,“ uviedol používateľ sociálnej siete v príspevku. Dokážete prísť na to, čo sa deje na tomto obrázku?

Mnohých záber zmiatol. „Bolí ma z toho hlava, ako je to možné?“ uviedol jeden z komentujúcich. Ďalší jednoducho dospeli k záveru, že hádanka je príliš zložitá. Ak sa vám to ešte nepodarilo vyriešiť, pomôžeme vám. Kľúčovým problémom, ktorý si viacerí používatelia neuvedomili, bolo, že sa pokúšali spojiť nohu s hlavou mačky.

To však nie je správny postup. Na zábere sú totiž dve mačky, nie jedna. Tam, kde je noha mačky, sú veľké dlaždice, no na podlahe, kde stojí bicykel, už tieto veľké dlaždice nie sú. To napovedá, že jedna mačka stojí na schodíku, a preto jej vidno iba nohu. Hlava patrí druhej mačke, ktorá stoja na nižšej podlahe a opiera si hlavu o schodík, na ktorom stojí prvá mačka.