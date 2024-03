Blondínka šokuje bizarným domácim miláčikom: To naozaj chová TOTO? Neuveríte, čo všetko s ním robí

(Zdroj: TikTok/abby_nyc_)

NEW YORK - Zatiaľ čo Paris Hiltonová a Justin Bieber sú známi tým, že svojich miláčikov vozia v drahých taškách luxusných značiek, Abby Jardineová nosí kabelku s holubom. Naučila ho chodiť na nočník a najnovšie mu dopraje najlepšie newyorské reštaurácie, skvelé párty a jazdy Uberom.

„Keď chcem ísť s priateľmi na drink jednoducho si ju dám do tašky a ona sa môže vyvaliť," povedala 26-ročná Abby Jardineová, vývojárka párty produktov z Brooklynu pre denník New York Post o svojom holubovi Pidge. „Je veľmi spoločenská a pohodová, takže nás nikdy nevyhodili zo žiadneho baru alebo reštaurácie," dodala. Na svojom účte na TikToku, ktorý sleduje viac ako 2,2 milióna užívateľov, ukazuje ich spoločný život s Pidge, ktorú nosí so sebou v krémovej taške. Séria videí má názov „Purse Pigeon“ a užívateľom znázorňuje, ako spolu s Pidge trávia voľný čas v meste na ich obľúbenom martini, pri jazde taxíkom alebo užívaní si večierkov.

Jardineová svojú okrídlenú kamarátku v máji 2023 zachránila pred istou smrťou. „Našla som ju vystrašenú a osamelú pri nejakom odpadkovom koši neďaleko môjho bytu, keď mala tri týždne. Bola ešte len bábätko, nevedela lietať a nemala byť mimo hniezda,“ uviedla. Neskôr kontaktovala Wild Bird Fund, centrum pre rehabilitáciu zvierat, potom nešťastné vyliahnuté mláďa zobrala na ošetrenie do zariadenia a nakoniec sa rozhodla stať sa jeho adoptívnou mamou. Tiež priznala, že nikdy predtým nevlastnila holuba. Iba z dostupných informácii sa dozvedela, že sa tieto zvieratá dajú domestifikovať. Povedala: „Keď som videla, aká je roztomilá a priateľská, vedela som, že si získala moje srdce.“

Ako holubí rodič robí všetko - vrátane kúpania, kŕmenia a dokonca aj učenia na nočník. „Ak sme niekde vonku, každých 30 až 40 minút ju jednoducho vezmem na toaletu, podržím ju nad záchodom a ona ide,“ uviedla. Podľa zoologičky sú exkrementy zdravého holuba malé hnedé guličky bez zápachu, ktoré sa skladajú z moču aj výkalov. Podľa majiteľkiných slov ju skúšala naučiť na odpadkové koše, no Pidge dáva prednosť skutočnej kúpeľni. Ľudia na internete sú ohromení, akým životom si tento holub žije. „Môže žiť ten najlepší život a ja to milujem sledovať," rozplýval sa fanúšik pod videami. „Potrebujem holuba na citovú podporu kabelky," nariekal ďalší.

Podľa New York Post ale Pidge nie je jediný rozmaznávaný holub. Daphne Ciccarelleová, 24-ročná marketingová manažérka žijúca v Chelsea, dopriala svojmu holubiemu kamarátovi bezplatnú jazdu po meste v taške Chanel po tom, čo ho našla zraneného niekoľko dní pred Vianocami v roku 2023. Hoci sú tieto vtáky často označované za nebeské krysy a hanobené za to, že prenášajú alarmujúce množstvo choroboplodných zárodkov, ako sú Escherichia coli a salmonela, sú iba zriedka prenosné na človeka.