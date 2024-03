Andrea bola mafiánskou manželkou, svoj život milovala: Všetko sa zvrtlo, keď... Polícia jej zachránila život

(Zdroj: Profimedia)

NEW YORK – Mamička z New Yorku sa stretávala s poprednými predstaviteľmi organizovaného zločinu, ako sú John Gotti a Sammy Gravano. Takýto život sa jej páčil, no všetko sa zmenilo v momente, keď sa stala cieľom mafiánov. V podcaste prezradila podrobnosti o práci v podsvetí.

Žena, ktorá sa ako „mafiánska manželka“ stretla s ľuďmi ako John Gotti, prezradila, že v jednom momente sa od FBI dozvedela, že sa stala terčom mafie. Newyorčanka Andrea Giovinová, ktorú mafiánsky kráľ Gotti prezýval „Rocky“ kvôli jej ochote zapojiť sa do bitiek, chodila s mnohými predstaviteľmi organizovaného zločinu, kým sa zaplietla s Írom Johnom Fogartym, notoricky známym drogovým dílerom. Fogarty bol blízkym spolupracovníkom obávanej zločineckej rodiny Gambino a Salvatora Gravana. Andrea priznáva, že ju zlákali očarujúce životy, ktoré žili špičkoví mafiáni.

„Vrátnici nás poznali hneď, ako sme zastavili,“ povedala podcasterovi Jamesovi Englishovi. „Zaparkujete auto a potom pôjdete priamo k najlepšiemu stolu. Bola to zábava, kým sa to všetko nezrútilo,“ dodala. Pri jednej pamätnej príležitosti sedela za stolom v nočnom klube s Gottim, drogovým kráľom rodiny Gambino Markom Reiterom a niekoľkými sexuálnymi pracovníčkami. Ženy neprestajne urážali Andreinu kamarátku, ktorá sedela neďaleko. „Povedala som im, prosím, nehovorte tak, ste také neúctivé, ale pozreli sa na mňa a pokračovali v tom,“ prezradila. Andrea sa následne vrhla sa na jednu z dvoch žien. „John ma od nej išiel odtrhnúť. Povedala som mu, aby zo mňa dal ruky preč, pretože nie som na jeho výplatnej páske,“ pokračovala Andrea.

Očarujúci život sa však začal rúcať po tom, čo sa FBI podarilo presvedčiť niekoľko mafiánskych zasvätencov, aby informovali o svojich spoločníkoch. „Myslím si, že to bolo vtipné, pretože zložili prísahu,“ povedala Andrea a dodala, že ona sama nikdy nikoho neudala. „Keď vojdete dnu a porozprávate sa s vládou, ste krysa. Ešte v ten deň vás zabili,“ dodala. Po zatknutí Fogartyho sa však FBI usilovne snažila Andreu zlomiť. Keďže zostala bez príjmu, začala sa viac priamo angažovať v zločine, aby si zachovala svoj životný štýl. Začala poskytovať peniaze obchodníkom s drogami, aby si kúpili produkt výmenou za podiel na ich zisku.

„Jeden z chlapcov, Joe Florenza, sa rozhodol, že nebude platiť. Nevedela som, že už spolupracuje s vládou, takže to na nás narafičili. Volal mi môj brat a povedal: ‚Joe Florenza nezaplatil, nezaplatil už asi šesť týždňov. Nemôžem sa mu dovolať.‘ Povedala som mu, aby išiel do jeho domu a že je mi jedno, či zviaže jeho manželku priamo pred jeho očami alebo mu rozreže tvár, chcem svoje peniaze,“ priblížila Andrea. „V tomto momente mi dlžil asi 30 000 dolárov (27 700 eur) a za toto som bola zatknutá,“ dodala. Nevedela totiž, že celý rozhovor zaznamenávala FBI.

Jej právnik povedal, že musí uzavrieť dohodu, no jej manžel a brat musia spolupracovať. „Bolo to preto, že išlo o vraždy. V tej chvíli to ani nebolo o drogách, pretože drogy boli len marihuana,“ vysvetlila. FBI vyvinula väčší tlak tým, že Andrei povedala, že nej hovorili iné mafiánske postavy. „Môj právnik za mnou znova prišiel a povedal, že môj život je v ohrození,“ uviedla. Počula nahrávky mafiánov, ktorí hovorili, že sa nemôžu spoľahnúť na to, že neprehovorí, a preto ju musia zabiť. Dokonca aj vtedy Andrea odmietla poskytnúť FBI akékoľvek informácie alebo prijať ich ponuku na ochrannú väzbu.

„V tomto bode mi naozaj nezáležalo na nikom okrem mojich detí. Nezáležalo mi na žiadnom z týchto mužov. Bola som hotová, bolo mi zle, bola som unavená, bola som v strese,“ zaspomínala Andrea. Jej právnik ju varoval, že životy jej detí sú ohrozené a hrozí, že jej ich vláda v dôsledku toho odoberie. Keď ju napokon, nebolo to v rámci ochrany svedkov. Bola som obvinená na základe Zákona o korupčných a vydieračských organizáciách. FBI jej financovala premiestnenie, a tak začala celý život odznova. „Bolo to 9. septembra 1992. Už som sa nikdy nedala dokopy s chlapcami z ulice,“ poznamenala a dodala, že v súčasnosti už ani nerandí, pretože sa toho všetkého v mladosti presýtila.