Žena sa prebudila v nemocnici, z obrazovky na ňu rozprávala... Je toto budúcnosť zdravotníctva? Ľudia sú v šoku

MASON CITY – Predstavte si, že sa zobudíte na nemocničnom lôžku a z obrazovky na vás bude rozprávať virtuálna zdravotná sestra. Presne to zažila žena, ktorá sa o svoj zážitok podelila na TikToku. Nie všetci však inovatívne riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu ocenili.

Od nedostatku lekárov a zdravotných sestier až po všeobecnú prax, systémy zdravotnej starostlivosti na celom svete majú problémy. Virálne video na TikToku vrhlo svetlo na inovatívne riešenie – virtuálne zdravotné sestry. O trochu strašidelnom koncepte informovala používateľka TikToku známa ako @mrsmotivated, ktorá je v súčasnosti hospitalizovaná v nemocnici MercyOne v Mason City, Iowe, po mozgovej príhode.

„Som vo svojej izbe v nemocnici a nemajú tu dostatok personálu. Tak povedali: ‚Hej, len aby ste vedeli, na stene je niečo a bude to vaša virtuálna sestra‘,“ vysvetlila žena na nemocničnom lôžku. Tá „vec“ je kus technológie, ktorá prerušila jej televíznu šou, aby predstavila virtuálnu zdravotnú sestru. To ženu pochopiteľne vystrašilo. „Toto je šialené. Práve mi to vyrazilo dych. V skutočnosti som ohromená,“ dodala vo virálnom videu.

Zatiaľ čo väčšina z nás pravdepodobne nikdy nepočula o virtuálnych zdravotných sestrách, v mnohých zdravotníckych prostrediach sú skutočne veľmi užitočné. Pandémia tiež urýchlila používanie virtuálnych sestier, pretože mnohé z nich kvôli izolácii nemohli navštíviť nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Virtuálne sestry pracujú zo vzdialených centier mimo nemocnice a využívajú technológiu videokonferencií na vykonávanie úloh, ktoré nevyžadujú prítomnosť skutočného človeka.

Jennifer Ballová, riaditeľka virtuálnej starostlivosti v Saint Luke's Health System, povedala: „Nikto z nás nebude mať taký počet zdravotných sestier, aký by sme chceli, takže musíme byť kreatívni v spôsobe, akým poskytujeme starostlivosť.“ Napriek tomu moderná technológia nepresvedčila všetkých používateľov sociálnej siete. „Zaplatia za tú technológiu, ale nezaplatia svojim sestrám. Som znepokojený,“ napísal jeden z komentujúcich. „Rozhodne by som nepoužil slovo ohromenie. Toto je nočná mora,“ dodal druhý.