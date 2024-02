Vrah, ktorého pomáhal dolapiť Ted Bundy: Matka ho sexuálne priťahovala, obete musel pochovať, inak by... Preboha!

(Zdroj: Profimedia)

Sériový vrah Gary Ridgway sa zameral na sexuálne pracovníčky a iné zraniteľné ženy vrátane maloletých utečeniek. Pred Ridgwayovým priznaním úrady pripísali vrahovi z Green River 49 vrážd, ale on sám sa priznal k zavraždeniu najmenej 71 obetí. Ak by to bola pravda, stal by sa z neho jeden z najnebezpečnejších sériových vrahov v Amerike, ktorý by prekonal aj neslávne známeho Teda Bundyho. Ten sa priznal k 30 vraždám, ktoré spáchal v rokoch 1974 až 1978. Ridgway priznal, že mal sex s mŕtvymi obeťami a policajtom dokonca prezradil, že telá musel pochovať, inak by s nimi neprestajne sexoval.

Matka ho sexuálne priťahovala

Ridgway sa narodil 18. februára 1949 v Salt Lake City v Utahu. Prežil normálne detstvo, až kým sa ako 14-ročný nepokúsil ubodať 16-ročného chlapca. Psychoterapeutovi sa priznal, že plánoval zabiť svoju mamu, pretože ho sexuálne priťahovala. Mnohí odborníci veria, že to je jeden z dôvodov, prečo sa Ridgway zameriaval na ženy – pri ich vraždení podvedome opakovane zabíjal svoju matku. Sériový vrah zo Seattlu pochovával svoje obete v lesoch neďaleko Green River, čím si vyslúžil svoju mrazivú prezývku. Ridgway tiež úmyselne zasypával miesta činu žuvačkami a ohorkami cigariet – aj keď nefajčil ani nežuval žuvačku –, aby zmiatol úradníkov.

Polícia spolupracovala s obávaným Tedom Bundym

Keď polícia začala objavovať prvé telá, úrad šerifa okresu King vytvoril „Pracovnú skupinu Green River“, aby vypátral vinníka. Robert Keppel a Dave Reichert boli súčasťou tímu, ktorý pravidelne robil rozhovory s psychológmi a kriminológmi a snažil sa pochopiť, čo poháňalo vraha, informuje magazín Time. Rozhovory ich nakoniec v roku 1984 priviedli k Tedovi Bundymu. Keppel prezradil, že Bundy im pomohol pri vyšetrovaní, čo ich pochopiteľne zaskočilo. Napriek tomu, že si Bundy odsedel niekoľko rokov za mrežami za svoje odporné zločiny, stal sa prínosom pre vyšetrovanie. Dôvodom bola jeho znepokojivo dôverná znalosť tohto druhu ohavných činov.

Bundy, ktorý pravidelne robil rozhovory s Keppelom a Reichertom, ponúkol svoj surový pohľad na myseľ sériového vraha zo Seattlu. Počas rozhovoru raz dokonca naznačil, že sériový vrah, ktorý bol v tom čase stále na slobode, sa pravdepodobne vracia na svoje pohrebiská, aby sa nad obeťami ukájal, informuje portál Biography. Detektívom poradil, aby počkali, kým sa vrah vráti, ak nájdu nový hrob. Ukázalo sa, že Bundy mal pravdu. Polícia Ridgway dolapila v roku 2001, kedy bol podozrivý zo zabitie štyroch žien.

Manželstvo mu pomohlo

Ridgway pracoval v tej istej spoločnosti 30 rokov a bol trikrát ženatý. Jeho tretia manželka Judith Mawsonová, ktorá sa o ohavných zločinoch dozvedela až po jeho uväznení, bola šokovaná. Podľa jej slov bol Ridgway dokonalý manžel a správal sa k nej ako ku novomanželke aj po 17 rokov manželstva. V skutočnosti sa však Ridgway priznal, že premýšľal o zabití svojej manželky, no neurobil to, pretože by tým upútal pozornosť polície. Napriek tomu tvrdil, že manželku miluje, a dokonca sa zdá, že po svadbe sa jeho vraždiace šialenstvo upokojilo.

Jeho „prácou“ bolo zabíjanie žien

Sériový vrah zo Seattlu súhlasil, že prezradí, kde ukryl telá svojich obetí výmenou za doživotie namiesto trestu smrti, informuje portál Crime Museum. Po spolupráci dostal 48 po sebe nasledujúcich doživotných trestov. Súd mu následne každý z trestov predĺžil o desať rokov za manipuláciu s dôkazmi, čím sa k celkovému trestu odňatia slobody pridalo 480 rokov. V roku 2011 bolo nájdené 49. telo spojené s Ridgwayom, čo mu pridalo ďalší doživotný trest odňatia slobody. V čase súdneho procesu Ridgway priznal viac vrážd ako ktorýkoľvek iný sériový vrah v Amerike. Povedal, že jeho skutočnou „prácou“ bolo zabíjanie mladých žien. Vrah, ktorý 18. februára oslávil 75 rokov, si v súčasnosti odpykáva doživotný trest vo väznici štátu Washington vo Walla Walla.