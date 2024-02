Expertka na šetrenie prezradila 8 TIPOV, ako jednoducho ušetriť za potraviny: Ten druhý musíte vyskúšať!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TENNESSEE – Expertka na šetrenie peňazí odhalila osem spôsobov, ako znížiť účty za jedlo na polovicu – bez ohľadu na to, kto ste a koľko peňazí zarábate. Dobrou správou je, že pritom nemusíte robiť žiadne drastické kroky.

Keďže kríza v oblasti životných nákladov postihuje domácnosti v celej krajine, nie je prekvapením, že sa ľudia snažia znižovať náklady všade, kde sa dá. V informatívnom videu zdieľanom na YouTube preto expertka na šetrenie peňazí Rachel Cruzeová prezradila 12 tipov, vďaka ktorým môžete znížiť náklady za potraviny na polovicu.

1. Používajte aplikácie

Ako prvé odporúča, aby ste používali aplikácie supermarketov, ak takéto aplikácie majú. Jednoduchšie si tak nájdete, čo dané supermarkety ponúkajú a porovnáte si sumy za jednotlivý tovar. „Prezrite si, čo ponúkajú, predtým, ako sa vydáte na cestu, a zistite, či neexistujú nejaké špeciálne ponuky, ktoré by ste mohli využiť,“ uviedla Cruzeová.

2. Urobte si plán

Ďalším tipom je plán stravovania. „Toto je niečo, čo ma veľmi baví,“ uviedla. „Myslím si, že je to naozaj kľúčové a robím to vždy v nedeľu večer,“ prezradila ďalej. Vďaka týždennému plánu vie, kedy a čo treba nakúpiť v akom množstve, čo je tiež efektívna stratégia v boji proti vyhadzovaniu zvyškov či už expirovaných potravín, ktoré nestihnete skonzumovať.

3. Značka nie je všetko

Tretím spôsobom, ako ušetriť peniaze v obchode s potravinami, je vybrať si generickú značku namiesto veľkých značiek. To znamená, že sa nemusíte vyhýbať tovarom s malou alebo úplne neznámou značkou.

4. Lacnejšie zdroje bielkovín

Cruzeovej štvrtým návrhom je vybrať lacnejšie zdroje bielkovín. Ak napríklad nájdete cenovo lacnejšie mäso, kúpte si viac do zásoby a to, čo hneď neskonzumujete, dajte zamraziť. Pozor však na to, čo už v zásobách máte. Mnoho domácnosti totiž ani nevie o tom, čo všetko sa ukrýva v ich chladničkách, mraziakoch či špajzách. „Urobte inventúru toho, čo máte v mrazničke, chladničke a špajzi,“ vyzvala odborníčka. Napokon uviedla, že nie je zlé prejsť na chvíľu na vegetariánsku stravu.

5. Nekupujte, čo nepotrebujete

Ďalším skvelým spôsobom, ako znížiť účet za jedlo na polovicu, je povedať nie všetkému, čo naozaj nepotrebujete. „Aj keď je položka vo výpredaji, vyhnite sa míňaniu peňazí len preto, aby ste ušetrili peniaze,“ poradila Cruzeová. Reč je predovšetkým o položkách, ktoré nepredstavujú základ jedálnička, ako napríklad rôzne pochutiny či potraviny, bez ktorých sa normálne viete zaobísť.

6. Produkty v sezóne

Cruzeová tiež radí nakupujúcim, aby kupovali čerstvé produkty, keď je sezóna, pretože to bude lacnejšie, a kupovali skôr raňajkové jedlá. „Veľa raňajkových jedál je zvyčajne lacnejších ako tradičné večere,“ uviedla. Odporúča preto, aby ste si raz týždenne urobili na večeru jedlo, ktoré konzumujete vždy len ráno namiesto toho, aby ste varili veľkú večeru.

7. Premýšľajte o nákupe

Prechádzajúc na svoj ďalší tip, Cruzeová varuje, že keď nakupujete vo veľkom, opýtajte sa sami seba, či naozaj skonzumujete veľké balenie daného produktu. Opäť však môžete využiť možnosť zamrazenia na neskôr. „Ak si druhú polovicu odložíte napríklad na ďalší deň, ušetrí vám to nejaké peniaze,“ poznamenala odborníčka.

8. Sledujte svoj rozpočet

V neposlednom rade odporúča používať aplikáciu na rozpočtovanie, aby ste mali prehľad o tom, koľko peňazí musíte minúť. Ak nie ste fanúšikom aplikácií, pokojne si svoje mesačný rozpočet rozvrhnite na kúsku papiera. Dôležité je, aby ste mali prehľad vo svojich financiách a vedeli, koľko peňazí môžete minúť na vybrané produkty.