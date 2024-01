Finančný expert radí: Týchto päť krokov urobte v novom roku so svojimi peniazmi!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa riaditeľa ABC Finance Garyho Hemminga je normálne cítiť úzkosť pri riešení finančných záležitostí, najmä vzhľadom na súčasnú ekonomickú klímu. "Pamätajte však, že každý malý krok sa počíta," povedal pre New York Post. Pri spravovaní financií vám môže pomôcť nasledujúcich päť tipov, o ktoré sa Hemming podelil.

1. Osvojte si kultúru sporenia

"Považujte úspory za základný kameň finančnej stability," radí odborník. Navrhuje začať s tým, čo sa zdá byť uskutočniteľné, aj keď je to len desať eur týždenne. Aj malé sumy sa totiž časom nahromadia. "Nejde o drastické znižovanie, ale o vytvorenie rezervy na nepredvídané okolnosti."

2. Túžby verzus potreby

Možno aj vy často vychádzate z obchodu s tým, že máte viac vecí, ako ste potrebovali. Pri nákupe môže zvíťaziť túžba nad potrebou, no podľa Hemminga by to mohol byť problém. Pred nákupom by ste sa preto mali opýtať sami seba, či je to niečo, čo naozaj potrebujete, alebo len chvíľková túžba. Ide o to, aby ste dosiahli rovnováhu medzi šetrnosťou a pôžitkárstvom.

3. Strategický plán pre riešenie dlhov

Ak vás trápia dlhy, sadnite si a vytvorte si hĺbkový a realizovateľný plán na ich riešenie. Dlh sa často môže zdať príliš veľký, ale ak ho rozdelíte na zvládnuteľné kúsky, bude to menej skľučujúce. Ak sa chcete dlhom úplne vyhnúť, uistite sa, že vždy rozumiete tomu, s čím súhlasíte. Dávajte si pozor na skryté poplatky a vždy si na dokumente prečítajte aj drobné písmo.

4. Získajte prehľad o dôchodkovom systéme

Hemming trvá na tom, aby sa každý oboznámil so svojím dôchodkovým plánom a stretol sa s finančným poradcom, ktorý mu poskytne individuálne poradenstvo. "Či už ide o dôchodok na pracovisku alebo súkromný plán, je dôležité vedieť, ako to funguje a aký je pre vás dlhodobý úžitok." Všetko je o svedomitej príprave, preto tento krok nepodceňujte.

5. Investujte rozumne

Ak ste v investovaní začiatočník, vyhnite sa riskantným investíciám na rýchle zbohatnutie. "Vysokorizikové investície, ako sú kryptomeny, sa môžu zdať príťažlivé, ale najlepšie je ponechať ich veľmi skúseným," uviedol expert. Namiesto toho navrhuje investovať svoje peniaze do stabilných investičných možností so zavedenými subjektmi.