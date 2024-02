Horolezci si z Mount Everestu urobili verejnú toaletu: Tri tony exkrementov! Nasledovalo drastické opatrenie

(Zdroj: Getty Images)

Vedúci šerpovia upozorňujú na to, že horolezci urobili s najvyššej hory sveta, Mount Everestu, verejnú toaletu, a zničili tak reputáciu tejto lokality. Domnievajú sa, že v himalájskom nálezisku sa hromadia tri tony ľudských exkrementov, informuje BBC. Frustrovaný Mingma Gyabu Sherpa, predseda vidieckej samosprávy Pasang Lhamu, vyhlásil: „Naše hory začali zapáchať. Dostávame sťažnosti, že na skalách sú viditeľné ľudské exkrementy a niektorí horolezci v dôsledku toho ochorejú. Nie je to prijateľné a narúša to náš imidž.“

Horolezci si preto po novom budú musieť kúpiť vrecká na exkrementy, ktoré budú príslušní zamestnanci po návrate do základného tábora kontrolovať. V priemere horolezec vyprodukuje okolo 250 gramov exkrementov denne, pričom väčšina ľudí strávi vo vyšších táboroch asi dva týždne. Chhiring Sherpa, ktorý vedie skupinu proti znečisteniu na Evereste, povedal: „Na základe toho im plánujeme dať dve vrecká, pričom každé môžu použiť päť až šesťkrát.“

Väčšina horolezcov a pomocného personálu má tendenciu kopať dieru do snehu a do nej vykonať potrebu. Len veľmi málo ľudí si doposiaľ nosilo svoje vlastné biologicky rozložiteľné vrecká na exkrementy. Odpadky vo všeobecnosti zostávajú aj naďalej veľkým problémom na najvyššej hore sveta a ďalších horách v regióne, a to aj napriek zvýšeného počtu čistiacich kampaní, vrátane každoročnej kampane vedenej nepálskou armádou.