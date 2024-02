Žena zrušila rande po tom, čo jej od nápadníka prišla TÁTO správa: To je ale drzosť! Obrovská červená vlajka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Tiktokerka v jednom zo svojich posledných príspevkov vysvetľuje, prečo zrušila prvú schôdzku s mužom, ktorý bol už na ceste, aby ju vyzdvihol. S odstupom času to hodnotí ako správne rozhodnutie, pretože jej osud privial do života niekoho oveľa lepšieho.

Londýnčanka Utsha Sahaová zverejnila na TikToku video, v ktorom vysvetľuje, prečo sa rozhodla zrušiť dohodnuté rande. „Som v šoku a musím ľuďom povedať, čo sa práve stalo," hovorí vo videu, ktoré od zverejnenia v januári minulého roka nazbieralo viac ako 4,5 milióna pozretí. „Som oblečená na dnešnú večeru. Muž, s ktorým mám ísť na rande, je na ceste a ide ma vyzdvihnúť," pokračovala. Keď bol len 30 minút od jej domu, poslal Sahaovej správu, ktorá ju úplne znechutila: „Dobre, ty s..a. Nesúď moje auto. Mám ho od svojich 18 rokov a v Londýne nikto také auto nemá."

Vulgárnosť toho muža ju veľmi nemilo zaskočila, pretože o sebe veľa nevedeli a ešte sa len spoznávali. „Je to muž po tridsiatke, ktorý má normálnu kariéru. Máme sotva priateľský vzťah. Je to len druhýkrát, čo sme sa stretli na spoločnej večeri," vysvetlila. Doplnila, že aj keby sa poznali dlhšie, stále by sa cítila nepríjemne a povedala: „Sotva oslovujem svojich priateľov urážkami.“ Nevedela, čo má robiť, preto sa obrátila so žiadosťou o radu na svojho mladšieho brata. Ten jej odporučil, aby rande zrušila. Spočiatku sa cítila zle, že to odvoláva, pretože muž bol už na ceste, ale rozhodla sa, že nikam nepôjde. „Potom som si pomyslela, že to pre mňa nebude dobré. Mám určité hranice. Nechcem ísť na večeru s niekým, kto má takto nazýva," povedala.

Rande zrušila a keď mu vysvetlila, ako sa cíti, muž zložil telefón. Zhruba o desať minút jej vraj poslal dlhé ospravedlnenie. „Toto je dospelý muž nad 30 rokov, ktorý si myslí, že je v poriadku nazvať takto ženu tesne predtým, ako ju príde vyzdvihnúť na večeru," uviedla ďalej. Sahaová prezradila, že vďaka zrušeniu tohto rande našla niekoho oveľa lepšieho. „Viete čo? Keď sa zatvoria jedny dvere, otvoria sa druhé, pretože iný milý chlapec nám plánuje ďalšie rande," povedala. „Ponaučenie z tohto príbehu je, že sa netreba báť odpútať od ľudí,“ dodala. Diváci jej k takémuto rozhodnutiu zablahoželali a ocenili, že si stanovila hranice. „Ak mu nevadí, že vás takto nazval a považoval to za 'vtip', tak si skúste predstaviť, ako by vás nazval pri hádke,“ podotkol jeden z komentujúcich.