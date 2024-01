Milionár prezradil tajomstvo: Toto robia všetci boháči so svojimi peniazmi! A chyba, ktorej sa dopúšťajú bežní ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Americký milionár odhalil jednu vec, ktorú všetci bohatí ľudia robia inak než ostatní, pokiaľ ide o peniaze. Tvrdí, že to nemá nič spoločné s tým, koľko majú v banke. Podľa jeho slov chudobnejší ľudia premýšľajú o peniazoch zlým spôsobom.

Vo virálnom videu na TikToku užívateľ známy ako Taylor Money (42) uviedol, že je veľký rozdiel v spôsobe, akým sa milionári pozerajú na svoje peniaze. Tí, ktorí ich majú menej, majú tendenciu vidieť peniaze len ako nástroj na platenie účtov. "Vec číslo jedna, ktorú bohatí ľudia robia inak, je, že vidia funkciu peňazí tak, ako by v skutočnosti mali slúžiť. Chudobní ľudia si myslia, že peniaze existujú len na to, aby platili účty a chránili sa pred dlhmi. Pracujú pre niekoho od pondelka do piatku, vymenia svoj čas za peniaze a potom ich dajú niekomu inému."

Ľudia zo strednej triedy podľa Taylora používajú peniaze ako spôsob, ako si vybudovať úver, aby si mohli kúpiť väčšie domy či väčšie autá. Ani toto však nie je funkcia peňazí. "Bohatí ľudia vedia, že funkciou peňazí je expanzia: Peniaze, ktoré zarobíte, treba použiť na to, aby ste zarobili viac peňazí. Až keď začnete vidieť peniaze také, aké v skutočnosti sú, ako spôsob expanzie, prostriedok na vašu vlastnú expanziu, potom sa vám začnú ponúkať príležitosti zarobiť viac peňazí alebo expandovať," vysvetlil muž, ktorý sa stal milionárom ako dvadsiatnik

Taylor sa v samostatnom videu podelil o ďalší tip, konkrétne jednu vec, ktorú si milionári želajú vedieť ako dvadsiatníci. Vo videu predstavil radu od svojho 31-ročného kamaráta. "Rozpočet je podvod. Spaľovanie mentálnych kalórií pri pokuse o to, ako ušetriť ďalších sto dolárov mesačne tu a tam, je doslova strata času," myslí si. Namiesto toho jeho priateľ navrhol, aby sa pokúsil minúť energiu na to, ako zarobiť viac peňazí. "Toto je chlapík, ktorého spoločnosť zarobila minulý rok osem miliónov dolárov a 60 miliónov tento rok. A pri zdvojnásobení hrubých príjmov sa štvornásobne zvýšil aj zisk."