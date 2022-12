Jednovaječné dvojčatá vyrastali v odlišných krajinách: Šokujúce rozdiely, toto zistili o sestre žijúcej v USA

Sestry, ktoré sa narodili v Soule v Južnej Kórei v roku 1974, sa poslednýkrát videli, keď mali dva roky. V čom čase sa jedna z nich stratila na miestnom trhu. Napriek tomu, že sa jej rodičia objavili v televíznom programe o nezvestných osobách, dievčaťu sa nepodarilo spojiť so svojou rodinou a skončilo sa to tak, že si ho adoptoval pár v USA. Dvojča nevedelo, že má nejakých súrodencov, až kým v roku 2018 neodovzdalo svoju DNA do juhokórejského programu na zjednotenie rodinných príslušníkov. O dva roky neskôr žena dostala správu, že má nielen jednovaječné dvojča, ale aj staršieho brata a sestru.

Dvojčatá vykazovali veľké rozdiely v kognitívnych schopnostiach

Po opätovnom zjednotení dvojčatá dokončili sériu testov určených na posúdenie ich inteligencie, osobnostných profilov, duševného zdravia a anamnézy. Trochu prekvapivo výsledky odhalili, že IQ dvojčaťa vychovaného v Spojených štátoch bolo o 16 bodov nižšie ako IQ dievčaťa vychovaného v Kórei. Zistenia zverejnené v časopise Personality and Individual Differences sú v rozpore s predchádzajúcimi štúdiami o jednovaječných dvojčatách, ktoré naznačovali priemerný rozdiel v IQ o maximálne sedem bodov. "Je pozoruhodné, že dvojčatá vykazovali podstatné rozdiely v kognitívnych schopnostiach, ktoré súvisia s genetikou," uviedli autori štúdie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Či bol tento nesúlad spôsobený odlišnou výchovou dvojčiat, je ťažké povedať, hoci vedci poznamenali, že sestra vychovaná v USA utrpela počas života tri otrasy mozgu, ktoré mohli ovplyvniť jej kognitívne schopnosti. Napriek tomu sa zdá, že ich charakterové črty sú rovnaké. "Obe sestry majú výrazne vysokú svedomitosť, čo naznačuje, že sú obe cieľavedomé, dobre organizované, poslušné a usilujúce sa o úspech," uviedli odborníci. To, že tieto podobnosti pretrvávali napriek rozdielnym životným skúsenostiam a domácemu prostrediu, je zaujímavé a zdôrazňuje úlohu, ktorú pri určovaní temperamentu človeka zohráva genetika.

Dvojča vychované v USA je väčší individualista

Zatiaľ čo dvojča vychované v Kórei vyrastalo v láskavej a harmonickej domácnosti žijúcej v rodinnom dome, adoptované dvojča zažilo tvrdšiu výchovu, podfarbenú pravidelnými konfliktmi a rozvodom jej adoptívnych rodičov. Napriek tomu dosiahli obe ženy rovnaké skóre v miere sebaúcty a veľmi podobné profily duševného zdravia. Dvojica tiež zdieľala aspekty svojej anamnézy, pričom obe podstúpili operáciu na odstránenie nádorov z vaječníkov. Dvojčatá sa však líšili, pokiaľ ide o ich kultúrne získanú ideológiu. Žena vychovaná v USA demonštrovala viac individualistický prístup, zatiaľ čo tá vychovaná v Kórei uprednostňovala skôr kolektivistické hodnoty.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Je pochopiteľné, že prípady, keď sú dvojčatá vychovávané oddelene, sú zriedkavé. Predtým, ako možno vyvodiť konkrétne závery, je potrebné preštudovať viac takýchto prípadov. Napriek tomu táto štúdia poskytuje niekoľko fascinujúcich nových pohľadov na genetické, kultúrne a environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú ľudský vývoj.