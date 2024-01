Neurovedci varujú: Toto sa stane s vaším MOZGOM, ak hneď po prebudení kontrolujete na mobile sociálne siete

(Zdroj: Getty Images)

TUCSON - Mnohí ľudia ako prvú vec po zobudení urobia to, že vezmú svoj mobil a skontrolujú, čo sa deje na sociálnych sieťach. Odborníci ale upozorňujú, že to nie je dobré pre váš mozog.

Pre mnohých ľudí sa stalo už akousi rannou rutinou, že po prebudení siahnu po telefóne, aby sa dozvedeli najnovšie správy alebo sa pozreli na aktivity svojich priateľov. Podľa neurovedkyne Emily McDonaldovej z Univerzity v Arizone by ste s tým ale mali prestať, pretože to škodí vášmu mozgu. Ako presne, vysvetlila vo videu, ktoré zverejnila na TikToku.

Najprv priblížila, že existujú rôzne druhy mozgových vĺn, ktoré vznikajú okolo mozgu vďaka elektrickej aktivite neurónov. Najčastejšie sa spomínajú alfa, beta, gama, delta a theta. Delta sú najpomalšie vlny súvisiace s hlbokým spánkom, theta nastávajú pri zaspávaní a sú spojené s denným snívaním, meditáciou a hypnózou. Alfa vlny súvisia so stavom pokoja. Beta vlny sú viditeľné pri logicko-analytickom, teda rozumovom uvažovaní, gama vlny odrážajú zvýšené vnímanie a kognitívny proces, riešenie problémov a učenie.

"Mali by ste vedieť, že ráno po prebudení sa mozgové vlny menia od delty, thety, alfy až bety, keď sme už plne zobudení a v pozore," vysvetľuje Emily. Podľa vedcov mozog prechádza cez každý z týchto typov mozgových vĺn, kým sa dostane do beta verzie. Ranné scrollovanie na sociálnych sieťach ale tento proces preskakuje. "Ak ako prvú vec ráno urobíte to, že skontrolujete svoj mobil, váš mozog prejde rovno do beta vĺn a vystavujete sa riziku zvýšeného stresu počas zvyšku dňa."

Má to ale aj ďalšie negatívne vplyvy. Prebudenie s telefónom v ruke vplýva na hladinu dopamínu v mozgu, čo môže spôsobiť, že počas dňa budete pociťovať zvýšenú potrebu kontrolovať sociálne siete. Dopamín je známy ako hormón šťastia - je spájaný s príjemnými aktivitami ako sex, konzumácia jedla a môže tak nadobudnúť charakter závislosti. Podobné pocity prežívame, keď nám iní ľudia lajknú náš príspevok na sociálnych sieťach. Ak hladina tohto hormónu výrazne stúpne alebo naopak klesne, môže tým utrpieť duševné zdravie a vyústiť až do depresie.

Aby tomu McDonaldová predišla, ráno sa venuje afirmáciám, aby zvýšila aktivitu theta a alfa vĺn. Taktiež si zvykne zacvičiť. "Cvičenie je hlavný faktor, pretože zvyšuje hladinu dopamínu, norepinefrínu a endokanabinoidov. Vďaka tomu budete mať viac energie, motivácie a budete cez deň lepšie naladení," vysvetľuje s tým, že cvičenie podporuje aj lepšie prekrvenie a prívod kyslíka do mozgu. Nakoniec si podľa vlastných slov zamedituje. Takto je správne naladená na daný deň a celkovo zažíva menej stresu.