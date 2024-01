Šokujúca premena svalnatého wrestlera (45): Stal sa ženou! Pozrite, ako teraz vyzerá

(Zdroj: Instagram/gabbituft)

LAGUNA BEACH - Tyler Reks pôsobil dlhé roky ako profesionálny zápasník, keď sa rozhodol podstúpiť zmenu pohlavia. Bol už pritom ženatý a mal malé dieťa. Nedávno prehovoril o svojej "trans" ceste, ktorá bola dlhá a náročná, no ako sa zdá, nakoniec aj úspešná.

Tyler pôsobil od roku 2007 v organizácii WWE ako profesionálny wrestler. O sedem rokov neskôr s tým prestal, pretože sa chcel viac venovať svojej rodine. Ako vysvitlo, bol za tým ešte jeden dôvod - chcel sa stať ženou. V roku 2020 sa s tým zdôveril svojej manželke Priscille a nasledujúci rok aj širokej verejnosti.

Ako wrestler mal vyrysované telo a bol samý sval. Vážil 127 kg a percento telesného tuku sa pohybovalo medzi šiestimi a ôsmimi percentami. Keď však chcel vyzerať ako žena, musel sa väčšiny svalo zbaviť. Bola to vraj veľmi náročná cesta, no s úspešným koncom. Teraz, ako ženská fitness trénerka, váži 85 kg a telesný tuk dosahuje 18 percent. "Zistila som, že užívanie ženských hormónov nevedie k strate svalovej hmoty. Užívanie estrogénu sa síce prejavilo viacerými menšími zmenami, ako napríklad že sa zjemnila moja pokožka, na moje svaly to nemalo takmer žiadny vplyv," priblížil svoju premenu magazínu Business Insider.

Začal preto študovať problematiku svalovej atrofie a postupne naučil svoje telo, aby svaly začalo využívať ako zdroj energie. Taktiež dodržiaval keto diétu, ktorá pozostáva najmä z proteínov a zdravých tukov. Aby telo ešte viac spaľovalo tuky, každý deň jednu hodinu sa venoval kardio tréningu na bežeckom páse. Vďaka tomu sa z veľkosti XXL ženských tričiek dostal až na veľkosť M/L.

Reks si teraz hovorí Gabi Tuft a venuje sa marketingu a fitness poradenstvu. S Priscillou, s ktorou má dvanásťročnú dcéru, sa momentálne rozvádzajú. Ostali však vraj dobrými priateľmi a pomáhajú ďalším transgender ľuďom pri ich ceste.