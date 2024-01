Ukrajinka (34) s najväčšími lícnymi kosťami na svete vydesila fanúšikov: Takto teraz vyzerá! Ešte väčší extrém

(Zdroj: Instagram/justqueen88)

Tridsaťštyriročná Anastasia Pokreščuková z Kyjeva sa stala známou pre radikálnu transformáciu svojho tela, najmä tváre. Už vraj prestala počítať, koľko zákrokov doteraz podstúpila vrátane výplní pier, lícnych kostí a úpravy čeľuste. Taktiež absolvovala liposukciu a nedávno aj ďalšie zväčšenie pŕs.

Najnovšie to vyzerá tak, že si opäť nechala zväčšiť svoje už i tak obrovské lícne kosti, na ktoré je podľa svojich slov veľmi pyšná. Dokazuje to jej video zverejnené na Instagrame, na ktorom hrdo ukazuje svoju tvár a odhŕňa si vlasy, aby bola lepšie vidno.

Ľudia pri pohľad na Pokreščukovú vyjadrili svoje znepokojenie nad tým, že vyzerá čoraz "extrémnejšie". "Je mi jej veľmi ľúto," napísala jedna osoba. "Prosím, čo najskôr vyhľadaj psychiatra," znie odporúčanie ďalšieho užívateľa, ktorý očividne naráža na to, že Anastasiine úpravy sú ďaleko za čiarou. Iný zas poukázal na to, že je jedine jej vec, ako vyzerá. "Hlavné je, že sa to páči jej. Názor druhých ju nemusí zaujímať."

Influencerka prvýkrát podstúpila úpravu svojej tváre, keď mala 26 rokov, keď si nechala zväčšiť pery a do čela jej aplikovali botox. Odkedy mi prvý raz upravili líca, úplne som sa do nich zamilovala. "Chápem, že ľuďom môžu pripadať divné, ale mne to nevadí," nechala sa raz počuť. Výplne jej údajne dvíhajú sebavedomie a už sa viac za seba nehanbí.