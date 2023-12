Pred 27 rokmi sa mal na Floride odohrať zázrak: Zjavenie Panny Márie len pár dní pred Vianocami

(Zdroj: Facebook/Your Pinellas History Page)

Návštevníkov finančnej budovy v Clearwater na Floride 17. decembra 1996 zaskočilo zjavenie Panny Márie. Objavilo sa v podobe dúhovej siluety. Cirkev si v tom čase prenajala budovu a dokonca ponúkla stoličky, aby si veriaci mohli vychutnať nádherný výjav. Správa o údajnom zjavení sa rýchlo rozšírila, čo viedlo k tomu, že do budovy sa hrnuli davy ľudí, celkovo vraj išlo až o pol milióna návštevníkov. Niektorí dokonca padali na zem v slzách.

Denník Tampa Bay Times v roku 2019 napísal: "Mesto muselo nainštalovať prenosné záchody a vytvoriť nové, provizórne chodníky, zatiaľ čo polícia zakročila proti nelegálnym predajcom, ktorí sa snažili predávať tovar návštevníkom. Neskôr sa v neďalekej autoumyvárni predávali tričká s fotografiou okna."

Niektorí veriaci sa médiám zdôverili so svojimi pocitmi. "Vystúpila som z auta a Božia prítomnosť ma takmer zrazila na kolená. Verím, že je tu na to, aby sme upútali pozornosť ľudí, že žijeme v posledných dňoch. Aby sme sa pripravili na stretnutie s budúcim kráľom," povedala pastorka kresťanského centra Campaigning for Jesus v Tampe Mary Stewartová.

V máji 1997 vandali znehodnotili obraz Márie tekutinou, no o mesiac neskôr ho silné búrky opäť umyli. V roku 2004 zas jeden tínedžer rozbil hlavu Márie prakom. Strávil za to desať dní vo väzení a dostal pokutu 1200 dolárov, ktorá mala zaplatiť obnovu sklenej výplne. Obraz Panny Márie na budove nájdete dodnes, no jej hlava a závoj tam stále nie sú. Veriaci sa tam stále schádzajú, aby sa modlili pred Máriou.