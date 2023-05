Poliaci boli svedkami ZÁZRAKU: Toto sa im zjavilo na kmeni stromu! Utekali po Bibliu

Obyvatelia jedného z blokov sídliska v poľskom Parczewe nedokázali uveriť svojim očiam. V stredu ráno 17. mája sa spoločne zhromaždili okolo stromu a začali sa modliť. Na kmeni sa totiž objavil obraz Ježiša. Iní však na kmeni videli podobizeň Matky Božej. „Verím, že je to zjavenie,“ povedal jeden z obyvateľov pre miestne médiá. Svetlejšie pruhy na tmavom kmeni pripomínajú tvár so svätožiarou. Miestnych Poliakov tento výjav dojal a tvrdia, že sú svedkami zázraku. Niektorí so sebou dokonca priniesli Bibliu.

„Verím, že je to zjavenie. O všetkom som sa dozvedela od priateľov a odišla som z domu. Toto je znak Božej prozreteľnosti,“ povedala obyvateľka Parczewa Anna v rozhovore pre webovú stránku 24wspolnota.pl. Podľa miestnych pozorovali prvé známky „zjavenia“ už v nedeľu 14. mája.