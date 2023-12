Školáci sa posadia do lavíc až o dva týždne: Ako s nimi nenápadne precvičovať vedomosti?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ku každému dieťaťu treba pristupovať inak. Špeciálna pedagogička Karolína Lapošová zo Základnej školy Plickova v Bratislave hovorí, že rodičia by mali dbať na to, aby si ich deti aj v čase prázdnin opakovali vedomosti, ale hravou formou. "S prváčikom si môžu zahrať pexesá s abecedou, s číslami, vzdelávacie spoločenské hry vhodné pre ich vek alebo hry s interaktívnym hovoriacim perom. S druhákmi si môžu čítať knižku takým spôsobom, že pár riadkov prečíta rodič a pár riadkov dieťa. Osem – deväťročné deti si už môžu písať denník z prázdnin a ani si neuvedomia, že pritom trénujú písanie. Pre staršie deti je veľa zábavných spoločenských hier, pri ktorých si zároveň zopakujú vedomosti z geografie, biológie, alebo iného predmetu."

Lapošová zdôrazňuje, že každé dieťa je iné, preto je najlepšie prekonzultovať s jeho učiteľmi, ktoré učivo by si malo počas prázdnin opakovať. "Určite inak pristupujeme k prvákovi, druhákovi a inak k piatakovi, s ktorým sa možno stačí dohodnúť, aby si neopakoval učivo až v posledný deň prázdnin, ale aby s tým začal už pár dní pred ním. Rozhodne netreba deti nútiť, aby si robili domáce úlohy v Štedrý deň a v čase vianočných sviatkov."

Aj rodina je učiteľ

Psychologička Beáta Sedláčková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie rovnako odporúča opakovanie učiva počas prázdnin hravou formou, interaktívne a spoznávaním. "Prázdninový čas by mal slúžiť na získavanie nových zážitkov, rozvíjanie záujmov a sociálnych zručností kreatívnym spôsobom. Deti sa učia najmä pozorovaním a napodobňovaním správania sa dospelých. Ak rodičia očakávajú, že deti budú tráviť voľný čas aktívne, sami by mali ísť príkladom. No nemali by zabúdať striedať obdobia aktivít s odpočinkom, aby sa deti nepreťažili."

Aj psychologička Sedláčková má pre rodičov pár tipov ako deťom nenásilne sprostredkovať vedomosti. "Väčšie deti už vedia, čo ich zaujíma, takže samé si môžu vybrať či už básne, beletriu, alebo napríklad encyklopédie. S menšími deťmi môžete ísť do knižnice, či kníhkupectva. Môžete spoločne hľadať a čítať zaujímavé, či dobrodružné príbehy, alebo celá rodina navštíviť miesta, s ktorými sa také príbehy spájajú. Už samotná príprava výletu si vyžaduje používanie rôznych stratégií, plánovanie, vyhľadávanie informácií z geografia, či dejepisu a ich spájanie do širších súvislostí. Prínosné môže byť aj písanie listov z výletov, priateľom, rodine, starým rodičom..."

Spoločne strávený čas

Na rozvíjanie slovnej zásoby odporúča slovné hry. Pre cibrenie pamäte, logického myslenia, matematických operácií, či verbálneho uvažovania sú vhodné spoločenské hry, ktoré zároveň posilňujú vzťahy v rodine. Dôležité sú aj spoločné praktické aktivity. "Napríklad varenie a pečenie, alebo výlet do prírody, pri ktorom sa riadite atlasom či kompasom. Rodina môže spolu pozorovať zvieratá, zbierať liečivé rastliny, alebo vyrábať herbáre. Pri písaní nákupných zoznamov naučíte deti plánovať, pri nákupoch si precvičia matematiku. Nezabudnite ani na kreatívne činnosti ako šitie, háčkovanie, výtvarné aktivity, fotografovanie... No a cudzie jazyky si môžete spolu precvičiť napríklad aj pozeraním cudzojazyčných filmov."

Odborníčka konštatuje, že zorganizovať prázdninový čas svojho dieťaťa zmysluplne a zábavne je pre rodičov výzva. No zároveň na to majú ideálnejší priestor ako počas školského roka, keď sú zahltení aj pracovnými povinnosťami.