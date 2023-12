Ľudí vydesilo hrôzostrašné video záhadného tvora: Preboha, veď vyzerá, akoby vyliezol priamo z pekla!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na celom svete existuje množstvo mýtov o záhadných stvoreniach. Pravdepodobne najznámejším je Bigfoot či čupakabra, ktorá údajne žije niekde v Amerike a saje krv hospodárskych zvierat, ako sú kozy. Ľudia tvrdia, že tieto tvory vyzerajú takmer ako psy. Stvorenie vo videu, ktoré vydesilo ľudí na Reddite, však ani zďaleka nepripomína psa, skôr pavúka. Zábery rýchlo získali stovky komentárov.

Vzhľadom na to, že je dosť nejasné, čo to vlastne je, ľudia sa podelili svoje teórie. Niektorí si myslia, že by to mohlo byť niečo skutočne zlovestné. „Hmm, veľmi strašidelné. Pravdepodobne mení tvar,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Môj prvý odhad: troll. Môj druhý odhad: musí to byť čupakabra,“ napísal druhý. „Vyzerá to ako niečo, čo vyliezlo z pekla,“ uviedol tretí. Iných zábery príliš nepresvedčili. „To je majiteľ psa, ktorý sa takto plazí,“ zavtipkoval komentujúci. „To je človek v mikine s kapucňou, ktorý chodí smiešne po štyroch,“ pridal sa druhý.

Ďalší si všimli, aké odvážne boli psy, ktoré na záhadné stvorenie štekali. „Sú to odvážne psy, osobne by som utekal,“ poznamenal komentujúci. Nikto však neprišiel s jasnou teóriou o tom, aké stvorenie bolo zachytené na záberoch. Zdá sa, že by mohlo ísť o tvora z neslávne známej Jaskyne smrti v Kostarike. Jaskyňa sa nachádza na okraji sopky Poas a hoci by ste si mysleli, že bude hlboká stovky metrov, v skutočnosti je hlboká iba dva metre.

(Zdroj: Getty Images)

Čo robí jaskyňu takou smrtiacou, je vysoká hladina oxidu uhličitého vo vnútri. „Pri vyšších koncentráciách vedie k zrýchlenej frekvencii dýchania, tachykardii, srdcovým arytmiám a poruchám vedomia. Koncentrácie > 10 percent môže spôsobiť kŕče, kómu a smrť. Pevný oxid uhličitý môže po priamom kontakte spôsobiť popáleniny,“ poznamenáva National Library of Medicine.