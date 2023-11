Žena kŕmila korytnačky, zaútočilo na ňu tajomné zviera: Pozrite, čo sa vynorilo z vody!

(Zdroj: X/Human101Nature)

ČÍNA - Žena pokojne kŕmila korytnačky na brehu rieky, keď ju napadlo tajomné zviera. Objavilo sa z ničoho nič a ženu očividne vydesilo. Zdalo sa, že aj korytnačky vo vode sa zľakli nečakaného návštevníka. Ľudia na sociálnej sieti špekulujú o tom, čo by to mohlo byť.

Vo videu, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti X, je vidno ženu, ako čupí na brehu rieky a kŕmi korytnačky, ktoré vychádzajú na hladinu. Zvieratá pokojne vyjedali potravu, ktorú im žena dala, keď na scénu zrazu prišiel neznámy tvor. Záhadná šelma korytnačky vyplašila. Žena ostala vyplašená, keď sa z vody vystrčila hlava tvora, ktorý hľadal jedlo.

Ľudia začali špekulovať o tom, čo by to mohlo byť. "Poznám velociraptora, keď ho vidím," uviedol jeden z komentujúcich. "Je to ako hybrid hada a krokodíla," poznamenal ďalší. Iní zas špekulujú, že by to mohol byť had alebo dokonca skutočný pokémon.

Väčšina ľudí sa však domnieva, že je to varan. Možno jednoducho využil príležitosť a prišiel si uloviť potravu. Ázijský vodný varan je druh jašterice pochádzajúcej z južnej a juhovýchodnej Ázie, ktorá žije najmä v riekach a pobrežných lesoch. Tieto stvorenia sú mäsožravé a majú rozmanitú stravu, ktorá zahŕňa ryby, žaby, hlodavce, vtáky, kraby a hady. Okrem toho konzumujú aj korytnačky, mladé krokodíly a krokodílie vajcia.