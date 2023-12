Wikipédia zverejnila zoznam najhľadanejších stránok za rok 2023: Toto ľudí zaujímalo najviac

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Najnavštevovanejšie stránky na Wikipédii v roku 2023, ktorých zoznam uverejnila nezisková nadácia Wikimedia Foundation, odráža svetový záujem o inovácie v oblasti umelej inteligencie, ale aj záujem o úmrtia celebrít. Wikipédia zaznamenala v roku 2023 viac ako 84 miliárd zobrazení stránok, vyplýva z údajov, ktoré nadácia zdieľala so CNN. Zoznam obsahuje celkom 25 stránok, pričom na prvých desiatich miestach sa umiestnili tieto:

(Zdroj: Getty Images)

10. Panthaan (film) - 19 932 509 zobrazení

Ide o indický akčný thriller v hindčine z roku 2023, ktorý rozpráva príbeh o miestnom agentovi. Ten sa preteká s hodinami súdneho dňa. Mnohí z nás o ňom pravdepodobne nepočuli, no celosvetovo zarobil 128 miliónov dolárov.

9. Indická Premier League 2023 - 20 694 974 zobrazení

Tohtoročná kriketová liga mužov, ktorá sa každoročne koná v Indii, tiež mnohých prinútila vydať sa na stránky Wikipédie. Samotná stránka ligy získala viac ako 32 miliónov zobrazení a sezóna 2023 získala vyše 20 miliónov zobrazení.

(Zdroj: Profimedia)

8. Jawan (film) - 21 791 126 zobrazení

Zdá sa, že indické filmy boli v hľadaní na Wikipédii počas tohto roku populárnou témou. Jawan je totiž ďalší indický akčný triler v hindčine z roku 2023 o únose vlaku.

7. J. Robert Oppenheimer - 25 672 469 zobrazení

Záujem o Oppenheimerovu osobnosť vzrástol po príchode rovnomenného filmu do kín. Oppernheimer bol americký teoretický fyzik a riaditeľ laboratória Los Alamos v rámci Projektu Manhattan počas druhej svetovej vojny.

(Zdroj: profimedia.sk)

6. Svetový pohár v krikete - 25 961 417 zobrazení

Na majstrovstvách sveta v krikete v roku 2023 sa India umiestnila na druhom mieste za šampiónom z Austrálie. Stránka o tomto podujatí na Wikipédii zaznamenala viac ako 38 miliónov zobrazení.

5. Oppenheimer (film) - 28 348 248 zobrazení

Ako už bolo spomenuté, film zachytáva rolu J. Roberta Oppenheimera, kľúčového aktéra Projektu Manhattan. Film režíroval Christopher Nolan a hlavnú rolu si v ňom zahral Cillian Murphy.

(Zdroj: Profimedia)

4. Indian Premier League - 32 012 810 zobrazení

Ako už bolo spomenuté, ľudia na Wikipédii naozaj milujú kriket. Šéfka komunikácie nadácie Wikimedia Foundation Anusha Alikhanová povedala, že je to po prvý raz, čo sa články súvisiace s kriketom objavili v top 25 Wikipédii. Tieto články nadácia zverejňuje každý rok od roku 2015.

3. Majstrovstvá sveta v krikete 2023 - 38 171 653 zobrazení

Kriket je druhým najpopulárnejším športom na svete. Dokazuje to aj obrovský počet vyhľadávaní hlavnej stránky Majstrovstiev sveta v krikete 2023. S 38 171 653 zobrazeniami sa tak umiestnila na treťom mieste rebríčka. Kriket vo všeobecnosti zrejme tvoril 16 percent všetkých 25 najvyhľadávanejších stránok anglickej Wikipédie.

2. Úmrtia v roku 2023 - 42 666 860 zobrazení

Na stránke sú zhrnuté najznámejšie úmrtia v priebehu roka a ako si určite viete predstaviť, je ich veľa. Bezplatná encyklopédia uvádza mená pod dátumom úmrtia a v abecednom poradí. V zozname bolo uvedené aj povolanie zosnulej osoby a to, čím boli známi a ich národnosť.

1. ChatGPT - 49 490 406 zobrazení

ChatGPT bol vytvorený len pred rokom, takže je pochopiteľné, že ľudia hľadali, o čo ide. Vytvorila ho spoločnosť OpenAI. Ide o typ generatívnej AI, kde ľudia môžu požiadať robota, aby za nich vytvoril a/alebo urobil veci. "Je jasné, že ľudia chceli lepšie porozumieť histórii a kontextu technológie ChatGPT, keď s ňou experimentovali," uviedla Alikhanová.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/hirun)

Ďalšie miesta

Na ďalších miestach sa umiestnili napríklad seriál The Last Of Us (11.) speváčka Taylor Swift (13.), film Barbie (14.), nedávno zosnulý herec Matthew Perry či ruská invázia na Ukrajine (24.).