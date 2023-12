Znepokojivý zápach, ktorý by ste doma nikdy nemali ignorovať: Môže signalizovať vážny problém

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hoci je každá domácnosť plná najrôznejších každodenných pachov, jeden z nich by ste rozhodne nemali ignorovať. Jeho podcenenie by totiž mohlo odľahčiť váš účet o tisíce eur. Tím odborníkov upozorňuje, aby ľudia pred sviatkami neignorovali svoj nos. V opačnom prípade môžu prísť v tomto finančne náročnom období o veľkú sumu peňazí.

Hoci vás môžu zápachy v domácnosti priviesť do rozpakov, rozhodne by sa nemali ignorovať, najmä ak nemiznú a nedokážete ich hneď lokalizovať. Podľa expertov na nehnuteľnosti zo spoločnosti Essential Living môžu pretrvávajúce pachy naznačovať vážne problémy, ktoré by ste mali čo najskôr riešiť. Jednou z potenciálnych príčin ich vzniku sú plesne.

"Zatuchnutý zápach môže často poukazovať na prasknuté potrubie alebo netesnosť umývadla, kde rastie pleseň. Existujú jej určité druhy, ktoré páchnu ako mačací moč, napríklad nebezpečná toxická čierna pleseň. Ak si všimnete pleseň na povrchu v domácnosti, vydezinfikujte ju desaťpercentným roztokom bielidla a vody a potom nechajte desať minút odstáť s otvorenými oknami, aby sa miestnosť vyvetrala," radia odborníci.

Váhanie a odkladanie tejto činnosti môže pre vás z dlhodobého hľadiska predstavovať zbytočné finančné straty. Náklady na odstránenie plesní sa líšia v závislosti od rozsahu problému. "Zatiaľ čo čistenie je rýchlym krátkodobým riešením, možno bude potrebné napraviť aj škody spôsobené vodou a zlepšiť vetranie vo vašej nehnuteľnosti. Nadmerná vlhkosť je hlavnou príčinou plesní, takže bez jej odstránenia nebudete schopní účinne zabrániť ich opätovnému vzniku." Za tento servis môžete u odborníka zaplatiť stovky až tisíce.

Ľudia by tiež nemali podceňovať pretrvávajúci zápach z toalety, ktorý by mohol naznačovať problémy s vodovodným alebo kanalizačným potrubím. Ak ich nebudete riešiť, tiež sa to môže výrazne podpísať na vašej peňaženke.